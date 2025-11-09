Президент Сирии прибыл в США и сыграл в баскетбол с главой CENTCOM

Глава сирийского государства на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом, который продлится несколько дней. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в США и сыграл в баскетбол с главой CENTCOM. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asaadhshaibani

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом», — сказано в материале СМИ.

Как уточняется в публикации, этот визит стал первым в истории двусторонних отношений с момента обретения Сирией независимости в 1946 году.

В рамках своей поездки сирийский лидер принял участие в неформальном спортивном мероприятии, сыграв в баскетбол с руководством американских военных структур. В игре участвовали начальник Центрального командования США (CENTCOM) Брэд Купер и командующий международной коалицией по борьбе с ИГИЛ* в Ираке Кевин Лэмберт.

На кадрах, размещённых главой сирийского МИД в социальных сетях, запечатлён момент дружеского общения между участниками игры. В заключительной части видео аш-Шараа пожимает руку генералу Лэмберту и сопровождает рукопожатие дружеским похлопыванием по плечу.

Ранее Служба информации и безопасности Молдавии обновила список лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения. В него добавили временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Приказ был подписан директором ведомства Александром Мустяцэ и опубликован в официальном вестнике правительства.

