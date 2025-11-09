У побережья Камчатки за сутки зарегистрировали 17 афтершоков магнитудой до 4,9

Семнадцать афтершоков магнитудой до 4,9 зарегистрировали сейсмологи у камчатского побережья в течение последних 24 часов. Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, один из подземных толчков ощущался местными жителями.

Накануне в этом же районе произошла серия из 14 сейсмических событий магнитудой от 3,5 до 5,3.

В официальном сообщении спасателей, размещённом в Telegram-канале, уточняется, что все зафиксированные подземные толчки являются последствиями мощного землетрясения, произошедшего 30 июля.

Также на полуострове продолжается постоянное наблюдение за вулканической активностью, которая значительно усилилась после июльского землетрясения. Специалисты отслеживают состояние нескольких вулканов, включая Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Карымский, Камбальный и Крашенинникова.

В ведомстве обратились к местным жителям и туристам с настоятельной рекомендацией воздерживаться от приближения к этим природным исполинам в целях безопасности.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, что в регионе сохраняется экстремально высокий уровень сейсмической активности после мощного землетрясения 30 июля. Афтершоки продолжаются, причём за последнюю неделю зафиксировано 30 ощутимых подземных толчков.