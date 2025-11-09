Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Японии. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По сведениям EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 127 километрах к востоку от города Мияко. Очаг сейсмической активности, по данным центра, находился на глубине 19 километров. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза возникновения цунами также не объявлялась.

Ранее на Камчатке были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в Авачинском заливе, в 105 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. В городе ощущались толчки силой до трёх баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.