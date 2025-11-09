Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 01:59

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 близ берегов Японии

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Японии. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По сведениям EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 127 километрах к востоку от города Мияко. Очаг сейсмической активности, по данным центра, находился на глубине 19 километров. На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза возникновения цунами также не объявлялась.

На филиппинском острове Негрос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
На филиппинском острове Негрос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

Ранее на Камчатке были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в Авачинском заливе, в 105 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. В городе ощущались толчки силой до трёх баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar