Генсек НАТО Марк Рютте, по словам российского сенатора Алексея Пушкова, демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны, он выражает озабоченность «ядерной риторикой» России, а с другой — относится к кризису в отношениях с Москвой с неуместным юмором. Соответствующее заявление Пушков сделал в своём Telegram-канале.

«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему всё нипочём», — написал сенатор.

По мнению парламентария, получив должность генсека НАТО со значительным вознаграждением, Рютте перестал учитывать интересы избирателей и судьбы европейцев.

Ранее коммодор британского военно-морского флота в отставке Стив Джерми заявил, что НАТО не способно одержать победу в случае прямого военного столкновения с Россией. Так он прокомментировал призыв генерального секретаря альянса Марка Рютте готовиться к долгосрочной конфронтации с Москвой. По словам военного, РФ не намеревалась нападать на страны альянса, а антироссийская риторика на Западе строится на подстрекательстве и не подкреплена реальными планами.