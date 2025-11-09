Финансист рассказал, где россиянам ещё можно обменять старые доллары

Количество мест, где можно обменять долларовые купюры старого образца, неуклонно сокращается. Об этом сообщил Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, пишет «Прайм».

Гордиенко подчеркнул, что оборот старых долларов в России становится всё более рискованным предприятием. Несмотря на то, что в США купюры, выпущенные, например, в период 2006-2009 годов, по-прежнему являются законным платёжным средством, российские банки и обменные пункты всё чаще отказываются их принимать или взимают дополнительную комиссию.

«Оборот старых долларовых купюр в России становится всё более рискованным. Хотя в США купюры старого образца, например, выпущенные в период 2006-2009 годов в настоящее время являются законным платёжным средством, в российских банках и обменных пунктах их всё чаще не принимают или делают это с дополнительной комиссией», — сказал эксперт.

По его словам, это связано с санкциями, которые ограничивают возможности по обновлению валютных запасов. Кроме того, старые купюры вызывают усиленные подозрения в подделке. Единственный выход — обратиться в крупный банк, предварительно уточнив условия обмена.

Ранее финансист Светлана Фрумина предостерегла от импульсивных решений при выборе вкладов в декабре. По её словам, традиционно к концу года банки предлагают более выгодные условия для привлечения вкладчиков. Однако эксперт рекомендует сохранять взвешенный подход, учитывать инфляцию и налоги, а также оценивать свои финансовые возможности, чтобы не потерять доходность.