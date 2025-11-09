Количество пенсионеров в России к октябрю составило более 40,6 млн человек

Число пенсионеров в Росси по состоянию на 1 октября текущего года составило свыше 40 миллиона человек. Это следует из информации Социального фонда России, передаёт РИА «Новости».

Статистические данные показывают, что общее количество пенсионеров достигло 40,662 миллиона человек. При анализе структуры этой категории населения выделяется существенная разница между работающими и неработающими пенсионерами.

Согласно представленной информации, количество пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию, составило 7,354 миллиона человек. В то же время численность неработающих пенсионеров оказалась значительно выше и достигла 33,308 миллиона граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что средний размер пенсии по старости в Российской Федерации превысил 25 тысяч рублей. Согласно информации фонда, средний размер назначенной пенсии по старости на 1 октября 2025 года составил 25198,92 рубля в месяц. При этом работающие пенсионеры в РФ в среднем получают 22378,72 рубля, тогда как остальным выплачивают по 25847,43 рубля.