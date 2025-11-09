Россиян предупредили о возможности лишения прав за езду с нечитаемыми номерами

Умышленное сокрытие госномера может обойтись водителю в 5 тысяч рублей или лишение прав до трёх месяцев. Об этом сообщил РИА «Новости» член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт пояснил, что, согласно части 2.1 статьи 12.2 КоАП, использование устройств, скрывающих или видоизменяющих госномера, карается строже всего. За это водитель лишается прав на срок от года до полутора лет, а сами устройства конфискуются.

Как отметил специалист, некоторые водители умышленно закрывают номера — заклеивают, пачкают или используют специальные шторки, плёнки и спреи, чтобы избежать фиксации нарушений камерами. При этом он добавил, что нечитаемость может быть и непреднамеренной, например, из-за дорожной грязи или налипшего снега.

«Согласно примечанию к статье 12.2 КоАП РФ, государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в тёмное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток — хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего знака», — добавил Машаров.

Эксперт посоветовал в плохую погоду периодически останавливаться и очищать номера. Он добавил, что инспекторы ГАИ в таких случаях чаще всего ограничиваются предупреждением и просьбой очистить «грязный» регистрационный знак.

Ранее Life.ru рассказал, как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой. Одним из популярных решений является установка системы автоматического омывания камеры, которая в некоторых случаях может быть заводской опцией. Также применяются механические крышки или кожухи, автоматически открывающиеся при активации заднего хода и закрывающиеся после его выключения. Этот простой и недорогой способ обеспечивает быструю и эффективную защиту.