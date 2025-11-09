Орбан заявил, что санкции США сняты с Венгрии бессрочно, а не на один год

США сняли ограничения с Венгрии, касающиеся импорта российских энергоносителей, на неопределённый срок. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По словам политика, это позволит стране избежать резкого роста цен на топливо и газ.

«Я заключил соглашение с президентом, который сказал, что они на неопределённый срок отменяют американские санкции, которые могли бы затронуть газопровод «Турецкий поток» и нефтепровод «Дружба», — сказал он.

В Белом доме 7 ноября ему удалось договориться о снятии ограничений, которые препятствовали поставкам российских нефти и газа. Орбан отметил, что договорённость с американской стороной спасла граждан страны от скачка цен: литр бензина мог подорожать до 2,5 евро, а стоимость газа — вырасти в два с половиной–три раза. По его словам, после согласования всех деталей он и президент США Дональд Трамп скрепили соглашение рукопожатием.

Ранее сообщалось, что освобождение Венгрии от американских санкций в отношении российских энергоносителей действительно имеет срок — один год. Это позволит Будапешту продолжать получать нефть и газ из России по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». До этого на переговорах с Дональдом Трампом Виктор Орбан отмечал, что отказ от российского топлива стал бы серьёзным ударом по экономике страны, не имеющей выхода к морю и ограниченной в портовых возможностях.