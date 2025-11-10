Об участниках военного парада на Красной площади 1941 года расскажет единая система навигации Оглавление По следам героев Великой Отечественной войны Дома военных корреспондентов В честь дня воинской славы 7 ноября в Москве появились городские указатели с куар-кодами, которые расскажут об участниках парада на Красной площади в 1941 году. 10 ноября, 10:21 В Москве работает единая система навигации. Обложка © Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По следам героев Великой Отечественной войны

В доме на Космодамианской набережной в должности командующего войсками Московского военного округа работал Семён Будённый, советский полководец, маршал, трижды Герой Советского Союза. Именно он принимал военный парад 7 ноября 1941 года.

Фото © Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Семён Будённый начал свою карьеру ещё в Первую мировую войну, стал одним из первых маршалов СССР и командовал Первой конной армией. После Гражданской войны он занимался разведением новых пород лошадей и был награждён множеством орденов, включая восемь орденов Ленина. Маршал занимал почётные должности до своей отставки в 1954 году.

На юге столицы, на Новочерёмушкинской улице, располагается дом, в котором с 1989 по 2023 год жил Борис Уткин, военный и политический деятель, генерал-полковник, почётный гражданин Москвы. В 18 лет он с парада ушёл на фронт, граница которого в тот момент проходила в подмосковных Химках.

Обложка © Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Борис Уткин начал службу в 1941 году в 1-м Московском артиллерийском училище имени Л. Б. Красина. Он прошёл путь от командира взвода до начальника штаба дивизиона и участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. После неё служил в научно-исследовательских центрах и военных академиях, занимая высокие посты. Ушёл в отставку в 1989 году в звании генерал-полковника, работал старшим научным сотрудником редакции «Военной энциклопедии» Института военной истории и занимался патриотическим воспитанием молодёжи.

Дома военных корреспондентов

Вместе с солдатами на полях сражений находились военные корреспонденты. Под огнём они писали информационные сводки, фиксировали ход событий и передавали важную информацию в тыл. Среди них был Вадим Кожевников — писатель, журналист и военный корреспондент, Герой Социалистического Труда. В Москве он жил и работал в доме на Тверском бульваре. Найти это здание сейчас поможет городской указатель с куар-кодом.

Во время войны Вадим Кожевников освещал события на Западном фронте для газеты «Красноармейская правда», а с 1943 года — для «Правды» на 1-м Украинском фронте. Он участвовал во взятии Берлина и в послевоенные годы руководил отделом литературы и искусства в «Правде», а с 1949 года и до конца жизни был главным редактором журнала «Знамя».

Обложка © Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Неподалёку, на Тверской улице, находится дом, в котором жил Александр Чаковский — писатель, Герой Социалистического Труда и лауреат высших государственных премий СССР. Он дебютировал как критик и драматург, а во время войны работал корреспондентом на Волховском фронте, освещая события для газет «Знамя победы» и «Фронтовая правда». После войны Александр Чаковский возглавлял журнал «Иностранная литература» и «Литературную газету».

В Армянском переулке расположен дом, где жил Юрий Нагибин — писатель-прозаик, журналист и сценарист. В годы войны он добровольцем ушёл на фронт и как военный корреспондент участвовал в ключевых сражениях, включая битву за Сталинград. Его рассказы о войне, опубликованные в газете «Труд», вошли в сборник «Человек с фронта», который принёс ему членство в Союзе писателей СССР. После войны Юрий Нагибин продолжил журналистскую деятельность и много путешествовал по стране.

На западе столицы, на Кутузовском проспекте, жил Александр Твардовский — писатель, журналист и военный корреспондент, автор поэмы «Василий Тёркин». Во время войны он освещал фронтовые события, а его стихи стали символом мужества и патриотизма.

Около Дворца творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара установлен памятник Аркадию Гайдару — советскому детскому писателю, журналисту и военному корреспонденту. Во время войны он работал в «Комсомольской правде» и погиб в 1941 году, находясь в составе партизанского отряда. Памятник, установленный в 1974 году, изображает писателя в военной форме, беседующего с детьми.

Программа создания единой системы навигации началась в 2014 году. За это время появилось более 120 тысяч новых городских и домовых указателей, которые помогают жителям и гостям столицы ориентироваться в городе. С 2020 года специалисты реализуют проект по историко-патриотической навигации. Она позволяет не только сориентироваться на улицах, но и поближе познакомиться с прошлым страны и ее столицы. Отсканировав куар-коды с помощью камеры смартфона, можно изучить историю здания, памятника, мемориальной доски. Это помогает не только ориентироваться в городе, но и изучать историю своего района. С исторической навигацией можно спланировать познавательную прогулку по городу.

Авторы Валерия Мишина