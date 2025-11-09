Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 08:23

Лавров призвал Запад отказаться от «авантюры» с передачей российских активов Киеву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» сделал важное заявление относительно возможной передачи Западом замороженных российских активов Украине. Министр подчеркнул, что в случае реализации таких планов Москва предпримет адекватные ответные меры, основанные на принципе взаимности.

«Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причинённый нам ущерб», — заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что в Брюсселе и других западных столицах ещё могут проявить благоразумие и откажутся от реализации задуманной авантюры. По словам министра, подобные действия Запада не только противоречат нормам международного права, но и создают опасный прецедент в мировой финансовой системе.

FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов
FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов

Ранее США выразили готовность поддержать план Евросоюза по направлению замороженных российских активов на помощь Украине. Основная масса этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar