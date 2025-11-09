Лавров призвал Запад отказаться от «авантюры» с передачей российских активов Киеву

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» сделал важное заявление относительно возможной передачи Западом замороженных российских активов Украине. Министр подчеркнул, что в случае реализации таких планов Москва предпримет адекватные ответные меры, основанные на принципе взаимности.

«Россия даст адекватный ответ на любые разбойничьи действия в соответствии с принципом взаимности, исходя из национальных интересов и необходимости компенсировать причинённый нам ущерб», — заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что в Брюсселе и других западных столицах ещё могут проявить благоразумие и откажутся от реализации задуманной авантюры. По словам министра, подобные действия Запада не только противоречат нормам международного права, но и создают опасный прецедент в мировой финансовой системе.

Ранее США выразили готовность поддержать план Евросоюза по направлению замороженных российских активов на помощь Украине. Основная масса этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.