Томина разнесли на мемы, Кибрит сломала слава: Куда пропали главные «ЗнаТоКи»

14 февраля 1971 года на экраны вышел культовый советский телесериал «Следствие ведут ЗнаТоКи». По сюжету три сотрудника московского уголовного розыска — следователь Павел Знаменский, инспектор Александр Томин и эксперт-криминалист Зинаида Кибрит — вели разные дела: от тяжких убийств и дерзких грабежей до хищений и подпольной торговли. При этом сюжет не ограничивался только детективной линией. В повествование были включены личные драмы и внутренние конфликты персонажей.

Съёмки прекратились в 1982 году из-за отставки Николая Щёлокова, который выступал покровителем сериала. Расскажем, как сложилась судьба актёров знаменитой новеллы, имевших на пике славы документы сотрудников МВД.

Звезда, которую не звали: Трагедия Знаменского

Актёр Георгий Мартынюк воплотил на экране персонажа Павла Знаменского. При этом после яркой роли в «Знатоках» он не смог реализовать весь свой потенциал — его фильмография сравнительно невелика. Главным поприщем для Мартынюка стал театр: за годы сценической карьеры он воплотил порядка 30 разнообразных образов.

Георгий Мартынюк — исполнитель роли Павла Знаменского — мало снимался в кино. Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Тем не менее зрители могли наблюдать артиста и на телеэкране — он принимал участие в съёмках ряда знаковых проектов. Среди них военная драма «А зори здесь тихие», киножурнал «Ералаш», а также исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов». Творческий путь Мартынюка был отмечен высокими званиями, он стал заслуженным артистом РСФСР, а позднее — народным артистом РФ.

Жизнь актёра оборвалась 13 февраля 2014 года — он скончался после длительного заболевания.

Второе рождение Каневского: От Томина до мемов

Леонид Каневский также завоевал широкую известность благодаря сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», в котором сыграл майора Томина. Однако со временем актёр ощутил груз стереотипа: ему надоело, что кинематографисты воспринимают его исключительно через призму этого персонажа.

Леонид Каневский сыграл майора Томина, а сейчас его фразы стали мемами. Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

В начале 1990-х годов Каневский принял решение переехать в Израиль. Там артист стал одним из создателей театра «Гешер», заложив основы его творческого пути.

Позже Каневский возобновил активную работу в российском кино. Он вернулся к знакомому зрителю образу в двух новых проектах — фильмах «Третейский судья» (2002) и «Пуд золота» (2003). Однако эти ленты не нашли отклика у публики. Тем не менее творческая карьера Каневского получила новое дыхание благодаря программе «Следствие вели…». В этом документальном проекте актёр выступает в роли рассказчика, погружая зрителей в атмосферу самых резонансных преступлений советской эпохи. Его манера вести передачу завирусилась в Сети, а фраза «но это была уже другая история» даже стала крылатой. В мем превратилась и цитата «но никто, конечно же, ничего не сделал / не смог» — теперь пользователи Сети так обозначают ситуацию, когда кто-то не выполняет то, что нужно.

Кибрит: Звезда, которую съела слава

Эльза Леждей воплотила в этом сериале роль Зинаиды Кибрит. После завершения съёмок актрису почти не приглашали в новые проекты — режиссёры упорно ассоциировали её исключительно с полюбившимся зрителям персонажем. На карьере фактически пришлось поставить крест.

Зину Кибрит сыграла Эльза Леждей — и вскоре пропала. Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

К тому же и жизненный путь Леждей также выдался непростым. В 1992 году не стало её второго супруга, известного актёра Всеволода Сафонова. Смерть любимого человека стала для актрисы сокрушительным ударом. Она постепенно отстранилась от прежней жизни — прекратила публичные выступления, свела к минимуму общение с журналистами и круг знакомых. Единственными посетителями её дома оставались близкие — сын и внук.

Трагическая ирония судьбы заключалась в том, что Эльза столкнулась с той же болезнью, которая унесла жизнь её мужа. У актрисы диагностировали рак лёгких. 12 июня 2001 года, не дожив до 69 лет, звезда культового сериала ушла из жизни.

Борис Иванов: Почему ему верили аристократы

Борис Иванов, удостоенный звания народного артиста РСФСР, запомнился зрителям по роли Шахова. Карьера в кино у Иванова выдалась весьма насыщенной: он регулярно получал приглашения на съёмки. Благодаря выразительной внешности и особой манере держаться актёр с лёгкостью воплощал на экране образы иностранцев, представителей аристократии и высокопоставленных государственных служащих.

Завершающей работой в фильмографии артиста стал кинопроект «Послушай, не идёт ли дождь», вышедший на экраны в 1999-м. Борис Иванов умер 2 декабря 2002 года.

Актёр-мошенник, который построил театр

Григорий Лямпе оставил заметный след в советском театральном и кинематографическом искусстве и даже удостоился звания заслуженного артиста РСФСР. Широкой публике он запомнился, конечно, по роли мошенника Ковальского (прозвище — Хирург) в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». Примечательно, что его персонаж — один из немногих второстепенных героев, появившихся более чем в одном эпизоде проекта.

Григорий Лямпе сыграл афериста Ковальского. Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Актёр несколько лет трудился в Театре на Малой Бронной, где спустя время занял должность заведующего труппой. На протяжении многих лет он с успехом совмещал работу в театре и съёмки в кино. В начале 90‑х годов артист покинул территорию бывшего СССР и обосновался в Израиле. Там он вошёл в состав труппы театра «Гешер», которым руководил Леонид Каневский.

Умер артист в апреле 1995 года в Израиле. Его похоронили на кладбище «Яркон» в городе Петах-Тиква.

«Чёрный маклер» со ста ролями: Как Катин-Ярцев стал одним из самых востребованных актёров

Актёр Юрий Катин-Ярцев воплотил на экране образ загадочного «Чёрного маклера» — опытного преступника, ставшего идейным вдохновителем группировки Шахова.

Юрий Катин-Ярцев играл не только в «Знатоках». Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Актёрская карьера Катина-Ярцева не ограничилась этим проектом: он продолжил активно сниматься, и в итоге его фильмография насчитывала свыше сотни киноработ. Талант и вклад артиста в искусство были высоко оценены: в 1978 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1989-м был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Катин-Ярцев умер 18 марта 1994 года в возрасте 72 лет.

Режиссёр-невидимка, который изменил наше ТВ

Вячеслав Бровкин заявил о себе как актёр, сценарист и режиссёр. Хотя широкой публике его имя может быть не слишком знакомо, в профессиональной среде он по праву считается легендарной фигурой.

С 1971 по 1980 год Бровкин выступил режиссёром тринадцати эпизодов «Знатоков», включая фильм «Ваше подлинное имя», где также исполнил ключевую отрицательную роль безымянного бродяги. На рубеже эпох, в 90‑е годы, Вячеслав Владимирович вошёл в историю как создатель первого российского телесериала «Мелочи жизни». Умер он в январе 2016 года в возрасте 89 лет.

Авторы Кира Громова