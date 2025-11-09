Архитектура 80-х в новом стиле: Советские дома на западе Москвы получили современный облик

В Москве заканчивают обновление архитектурного ансамбля из домов позднесоветской эпохи на улице Академика Анохина в Тропарёво-Никулино. Для отделки используют технологию «мокрый фасад». Этот современный метод не только повышает энергоэффективность зданий, но и позволяет индивидуально подбирать цвет для каждого из них.

Четыре многоэтажки (№ 12, корпуса 1, 2, 3 и 4) решили оформить в едином стиле, выбрав сочетание оттенков «синий лён» и «сигнальный белый». Специалисты разработали индивидуальные проекты и подобрали современные российские материалы.

Эти 16-этажные дома построили в 1982 году по проекту модифицированной типовой серии. Здания выделяются сложной V-образной формой и состоят из двух соединённых корпусов. Их фасады отличаются лаконичностью и не имеют декора.

Работы начались с очистки и мойки стен. Затем мастера загрунтовали поверхности, установили кронштейны для корзин кондиционеров и проложили утеплитель из минеральной ваты. Следом они выровняли стены штукатурным слоем и уложили стекловолоконную сетку, после чего нанесли финальное декоративное покрытие и покрасили.

Сейчас рабочие устанавливают корзины для кондиционеров и ремонтируют входные группы. Специалисты уже заменили окна в подъездах, а балконы обшивают металлокассетами. Кроме того, мастера восстанавливают отмостку и цоколи.

В 2025 году в Москве капитально отремонтируют 2428 многоквартирных дома. Эта работа — часть масштабной городской программы, которая действует с 2015 года и продлится до 2044 года. Всего в неё входит около 30 тысяч жилых зданий общей площадью более 300 млн кв. метров. Это 10% от всех многоэтажек России, участвующих в региональных программах капремонта.

С 2015 по 2024 год в столице уже привели в порядок более 14,5 тысячи зданий, где живут свыше 3,8 миллиона москвичей. Всего предстоит обновить свыше 400 000 инженерных систем и конструктивных элементов. Отдельное внимание уделяют объектам культурного наследия: в программу включили 364 памятника архитектуры, и городские субсидии помогли отреставрировать уже более 30 из них.