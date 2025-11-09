Школы и спорткомплексы: в Москве 24 объекта построили и реконструировали за счёт бюджета с начала года В Москве построили центры образования, спорта, здравоохранения, а также культуры и социальной поддержки населения. С начала года в рамках Адресной инвестиционной программы завершили работы на 24 объектах социальной инфраструктуры. 9 ноября, 16:59 В Москве построили новые школы и спорткомплексы. Обложка © Пресс-служба Департамента гражданского строительства города Москвы

Проекты реализовали в Северном, Северо-Западном, Новомосковском, Троицком, Южном, Юго-Западном, Северо-Восточном, Восточном и Зеленоградском административных округах.

Наибольшее число объектов с начала года возвели и реконструировали в Северо-Западном и Новомосковском административных округах — по четыре в каждом. Например, в районе Куркино появился современный образовательный комплекс на 550 мест с функциональным разделением на дошкольное отделение и начальную школу, а в районе Митино построили Дворец бракосочетания. В Щербинке для школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова открыли новый корпус на 400 мест. Площадь объекта превысила пять тысяч квадратных метров. Для удобства учащихся его соединили с основным корпусом тёплым переходом на уровне второго этажа.

Масштабные проекты

Одним из масштабных проектов в сфере образования стала крупная школа на Новомихайловском шоссе (дом 1а). Учебное заведение переменной высоты — от двух до четырёх этажей — имеет общую площадь 20,6 тысячи квадратных метров. Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест. Образование в ней предусматривает три ступени: начальное, основное и среднее. Для ребят разных возрастов здесь оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, ИТ-полигон и лабораторно-исследовательские комплексы, а для занятий спортом — бассейн и два спортивных зала.

В рамках программы «Спорт Москвы» для жителей столицы реализовали проект строительства спортивного комплекса «Максимум» на Остафьевской улице (дом 21). Он стал первым районным объектом с ледовым полем и бассейном в Юго-Западном округе.

Одним из крупнейших проектов в сфере медицины, реализованных в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы с начала года, стал новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. Шестиэтажное здание с двумя подземными этажами площадью около 58 тысяч квадратных метров расположено в районе Сокольники на улице Матросская Тишина (дом 12a).

Строительство социальных объектов — это инвестирование в будущее Москвы. Хорошо спланированная инфраструктура делает город удобнее, безопаснее и комфортнее.

Авторы Валерия Мишина