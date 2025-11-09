Нутрициолог заявила, что влияние кофе на здоровье индивидуально и зависит от генов

Популярный во всем мире кофе, который многие считают незаменимым утренним ритуалом, оказывает сложное и неоднозначное воздействие на здоровье, влияя на пищеварение, гормональный фон и метаболизм. Об этом порталу «Страсти» рассказала нутрициолог и специалист по немедикаментозному оздоровлению Жанна Тиханычева.

Скорость, с которой организм перерабатывает кофеин, в значительной степени зависит от генетики, а именно от вариаций в гене CYP1A2. Эксперт пояснила, что у некоторых людей этот ген замедляет выведение кофеина, что может провоцировать тревожность, бессонницу и учащенное сердцебиение даже от одной чашки. Таким людям нутрициолог советует проявлять особую осторожность, учитывая, что кофеин присутствует также в чае, шоколаде и некоторых лекарствах.

Состав кофе включает сотни соединений, среди которых есть как полезные антиоксиданты, так и потенциально вредные компоненты. С одной стороны, умеренное потребление напитка связывают со снижением рисков нейродегенеративных заболеваний и депрессии, а также с улучшением чувствительности к инсулину. С другой стороны, кофеин, блокируя рецепторы аденозина, может серьезно нарушать сон, особенно если пить кофе во второй половине дня. Он также стимулирует выброс кортизола, что при регулярном употреблении способно истощать надпочечники и создавать порочный круг усталости. Кофе натощак может повреждать слизистую желудка и вызывать изжогу, а содержащиеся в нем вещества ухудшают усвоение железа, кальция и магния.

«Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чёрном и зеленом чае, какао-бобах, шоколаде и даже в некоторых лекарствах», — отметила специалист.

