Нарколог объяснил, почему жевание бетельного ореха — прямой путь к зависимости

Российская молодёжь всё чаще употребляет опасный бетельный орех, обладающий психоактивным действием и способный вызывать сильную зависимость, а также провоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом в интервью изданию «Царьград» предупредил врач-психиатр Василий Шуров.

Проблема заключается в том, что бетель негативно влияет на нервную систему, действуя как мощный нейростимулятор. Содержащийся в нём ареколин может вызывать такие острые состояния, как жар и помутнение сознания. В связи с ростом заболеваемости раком ротовой полости власти ряда азиатских стран, включая Китай и Тайвань, уже ввели ограничения на рекламу и распространение этого продукта.

Эксперт пояснил, что ареколин является сильным психостимулятором, воздействующим на специфические рецепторы в организме. Он способен провоцировать падение артериального давления, брадикардию, повышенное слюноотделение и нарушения сознания, что особенно рискованно для подростков, целенаправленно покупающих орех ради наркотического эффекта. Шуров отметил, что, несмотря на долгую историю употребления бетеля в Юго-Восточной Азии, где его жуют ради лёгкой эйфории, он представляет собой опасную смесь кофеина, никотина и других стимуляторов.

«Может ли быть привыкание? Описано, что привыкание бывает», — констатировал врач.

Ранее Life.ru сообщал, что российские школьники активно скупают опасный «наркотический» орех, который оказывает воздействие на психику, вызывает привыкание и может спровоцировать рак ротовой полости. Бетельный орех, также называемый бинлан, стал популярен в среде подростков из-за своего психоактивного, «опьяняющего» эффекта.