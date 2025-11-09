Россия и США
9 ноября, 14:56

Впервые на одной сцене: Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на его концерте

Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на его первом стадионном концерте

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Ваня Дмитриенко вчера дал свой первый стадионный концерт, ставший для него важной творческой вехой. На трибунах была и его возлюбленная — Анна Пересильд. Танцы актрисы в фан-зоне быстро разлетелись по соцсетям, набирая тысячи просмотров, и сама Пересильд поделилась несколькими роликами у себя в блоге. Атмосфера вечернего выступления оказалась наполнена явно ощущаемой поддержкой и теплом.

Анна Пересильд на концерте Вани Дмитриенко. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anka.peresild_

В какой-то момент Анна поднялась на сцену к артисту, и пара исполнила совместную композицию «Силуэт». Видео их дуэтного выступления уже появилось в Сети — его, в частности, опубликовала блогер Аня Покров. Судя по реакции зрителей, появление Пересильд стало одним из самых эмоциональных моментов концерта: зал встретил их исполнение овацией.

Юный краш россиянок Ваня Дмитриенко просит за корпоратив 15 млн и шоколадные яйца
Ранее Ваня Дмитриенко заявлял, что пока не планирует в армию — московский вуз предоставляет ему отсрочку от срочной службы. 20-летний артист, состоящий в отношениях с Аней Пересильд, числится на режиссёрском факультете столичного института, что защищает его от внимания военкомата.

