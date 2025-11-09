США временно сняли санкции с президента и министра внутренних дел Сирии
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и министр внутренних дело страны Анас Хаттаб. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ZUMA
Министерство финансов США объявило о временном исключении президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из санкционного списка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в соцсети Х.
«В рамках усилий президента Трампа дать Сирии шанс на возрождение, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц», — говористя в сообщении.
Решение минфина США касается временного, переходного периода и направлено на создание условий для возрождения страны. При этом исключение из санкционного списка распространяется на двух ключевых сирийских чиновников — президента и министра внутренних дел, что позволит им осуществлять определённые финансовые и дипломатические операции без ограничений, накладываемых санкциями.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая снимает санкции с временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба, касающиеся санкционных списков организации. Документ был подготовлен США и поддержан 14 из 15 членов Совбеза, включая Россию, при этом Китай воздержался от голосования.
