В семье не без чужого: Как СВО разделила семьи Машковых, Максаковых и Радзинских

Прокляла отца. Осталась ни с чем

Подала в суд на собственную мать

Пока сын работал на врага, отца ограбили

Представители золотой молодёжи, которые предали не только Россию, но и самых своих близких. Life.ru нашёл семьи известных и популярных россиян, где проукраински настроенные дети порвали с родителями из-за спецоперации. Кто в этом списке?

9 ноября, 21:23

Дети российских знаменитостей теперь воюют на стороне врага. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Олег Дьяченко, Александр Шалгин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Прокляла отца. Осталась ни с чем

Когда началась спецоперация, народный артист РФ Владимир Машков предложил дочери вернуться из США и снова стать россиянкой. В ответ Мария Машкова заявила, что её отец не прав во всём. С тех пор она лила грязь и на него, и на Россию.

— До встречи в Гааге… Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь ещё поборюсь за своего, — Машкова фактически пригрозила родителю ультиматумом: либо он вслед за ней предаёт Родину, либо окажется на скамье подсудимых.

Мария Машкова тогда очень надеялась на контрнаступ Украины, запугивала им россиян, призывала всех к эмиграции. Зеленский у неё герой, российские солдаты — военные преступники.

Сейчас Машкова живёт тем, что организует никому не нужные и закономерно проваливающиеся выступления других беглых российских звёзд, например, Артура Смольянинова*. Сама Машкова тоже выступает. В прошлом году она гастролировала по миру с моноспектаклем «Надеждины», в итоге его свернули на полпути по причине отсутствия интереса у зрителей. Такая же судьба, скорее всего, ждёт и её новый спектакль «Иностранка». На этот раз наученная горьким опытом Машкова ограничилась анонсом премьеры в Кишиневе в конце ноября. Но пока что продана лишь треть билетов из 422. Цена до 650 лей. Даже при солд-ауте спектакль соберёт всего миллион рублей, минус налоги, аренда, зарплаты и прочие расходы. Машкова уже и сама поняла, что самостоятельно ей себя не прокормить. Последнее время она держится рядом с более известными на Западе Чулпан Хаматовой и Иваном Вырыпаевым**. Втроем они скоро выступят в Ереване и Тбилиси.

Всё чаще Машкова вспоминает о России, признаваясь, что хочет вернуться. Больше всего она скучает по бабушке с дедушкой.

— Могут меня не дождаться… Как сильно я себя буду ненавидеть, если это произойдёт, мне неизвестно, — грустит Машкова в соцсетях.

Мария Машкова утверждает, что скучает по близким, но поливает Россию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / masha_mashkova_official

Про отца она тоже вдруг вспомнила добрым словом.

— Даже если мы не согласны друг с другом, мне всё равно хочется общаться с тобой, потому что я тебя люблю и хочу, чтобы у нас были хорошие отношения, — переживает Машкова.

Тем не менее она продолжает хаять Россию и поддерживать её врагов.

А вот у её патриотичного отца, который словом и делом поддерживает наших бойцов, всё хорошо.

— У СВО есть задачи, которые будут выполнены. А когда — это зависит и от вас, от западных стран, которые с таким рвением подключились к помощи нацистскому режиму, — так Владимир Машков ответил британским журналистам-провокаторам.

Именно Машкову выпала честь представить логотип 80-летнего юбилея Победы. Недавно он получил из рук президента орден IV степени. Также Машков возглавил «Современник», оставшись худруком Московского театра Табакова. На Украине, которую так любит Мария Машкова, её отца признали военным преступником и заочно осудили на 10 лет тюрьмы, отобрав его одесскую квартиру. Показательно, что столичные хоромы самой Машковой в России никто не трогает.

Подала в суд на собственную мать

Бывшая депутат Госдумы РФ, некогда популярная оперная певица Мариинки Мария Максакова-Игенбергс* предала Россию и близких задолго до спецоперации.

— Вся семья меня ненавидит. Я на Украине с младшим ребёнком. Вы думаете, моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живёт их мать? — негодовала Максакова* в 2021 году. Вот только она умолчала, что сама предала родню.

Иноагент Мария Максакова уже давно на Украине. Фото © ТАСС / Александр Шалгин

Мария Максакова* сбежала в Незалежную ещё в середине десятых из-за уголовного дела, возбужденного против её мужа Дениса Вороненкова. Оба супруга были тогда действующими депутатами. Он обвинялся в мошенническом захвате московского здания. В Киеве Вороненкова убили. Дело не раскрыто.

В России остались старшие дети предательницы, а также пожилая мать — народная артистка РСФСР Людмила Максакова. Родительница неоднократно пыталась вразумить дочь, звонила ей и уговаривала вернуться. В ответ сыпались проклятия.

После начала СВО Мария Максакова* украинизировалась окончательно.

— Беда невыносимого концлагеря — вырождение там женщины. Советская система сделала деспота в юбке, гомункула, гибрида самки богомола со свиньёй. Они матки омерзительного процесса, — процедила бывшая оперная певица, явно кинув камень и в сторону матери.

Ладно, что Максакова* призывала украинских карателей бить по Брянской и Белгородской областям. Ладно, что уговаривала Финляндию предоставить коридор для удара по Санкт-Петербургу. Самое ужасное, что она, сидя в Киеве, будучи заочно осужденным иноагентом, не постеснялась подать на детей и мать в российский суд, чтобы выселить их из своей бывшей квартиры в Москве-Сити. Сама Максакова* утверждала, что подарила им квартиру в нетрезвом состоянии, потому сделку следует аннулировать. Суд предсказуемо встал на сторону россиян.

Пока Мария Максакова* захлёбывается желчью на Украине, её мать недавно отметила 85-летний юбилей в России. Несмотря на возраст, Людмила Максакова до сих пор играет в Театре имени Вахтангова, и после каждого выступления ей дарят горы цветов.

Пока сын работал на врага, отца ограбили

История семьи Радзинских не так однозначна. Факт, что американец Олег Радзинский* всегда был головной болью и большой проблемой для своего именитого отца, советского и российского драматурга Эдварда Радзинского.

Сын Эдварда Радзинского скандальными высказываниями подставляет отца. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Сын истово полюбил Америку ещё в восьмидесятых. Будучи студентом, вступил в диссидентскую «Группу доверия к США» и организовал выпуск антисоветского самиздата. Потом был закономерно арестован и осуждён. Лишь благодаря связям родителя Олег Радзинский* отделался ссылкой вместо тюрьмы. А в перестройку его и вовсе помиловали, отпустив в любимые Штаты.

Карьера Радзинского*-младшего развивалась странным образом. Складывается впечатление, что его давно завербовали западные спецслужбы. Отучившись в Колумбийском университете, он стал инвестбанкиром и трейдером. В нулевых вновь оказался в Москве как управляющий филиалом австрийского банка. Затем недолго возглавлял совет директоров Rambler Media Group. Далее осел в Лондоне, где вдруг начал писать пасквили на российские власти.

После начала спецоперации Олег Радзинский* всплыл как сооснователь британской организации «Настоящая Россия». Соучредителями выступили экономист Сергей Гуриев*, разрабатывающий санкции против россиян, и писатель Борис Акунин**. Декларируемые цели: осуждение ​​СВО и сбор денег для Украины.

— Само слово «русский» стало в глазах мира токсичным. С русскими всё не так! — таков слоган «настоящих россиян».

Признанию себя иноагентом Олег Радзинский искренне* обрадовался.

— Конечно же, я иноагент! Не могу быть никем другим, поскольку я иностранец. Очень горжусь! — ликовал он, предсказывая скорый распад России.

И снова предательская позиция сына ударила по отцу — все действия Эдварда Радзинского теперь рассматриваются в России под лупой. Справедливости ради, 88-летний мэтр и сам дал поводы усомниться в своём патриотизме. Так, писатель и историк с грустью отреагировал на начало боевых действий и на какое-то время даже уехал из страны. Но потом выяснилось, что он никуда не эмигрировал и не собирался. В ноябре-декабре в столичном Центральном доме литераторов запланированы его творческие вечера. Билеты ценой от 2 до 10 тысяч рублей разлетаются как горячие пирожки.

Даже на фоне всех проукраинских стараний Олега Радзинского* украинцы всё равно поиздевались над его престарелым отцом. Во-первых, на Украине запрещены и убраны с прилавков все книги Эдварда Станиславовича. Во-вторых, украинские телефонные мошенники украли у писателя 45 млн рублей. Схема была классической: лже сотрудник ФСБ убедил Радзинского-старшего, что его сбережениями пытаются завладеть мошенники, чтобы потом отправить их на нужды ВСУ. Мэтр испугался и попался на крючок.

*Признан в РФ иностранным агентом **Признан иностранным агентом, внесён в перечень экстремистов и террористов

Авторы Пётр Егоров