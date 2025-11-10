Семь из десяти женщин в России испытывают стыд при покупке средств для здоровья

По данным опроса фармацевтов, проведённого компанией «Алцея» на платформе «Смартфарма», около 70% специалистов аптечной сферы отмечают, что женщины нередко стесняются при покупке средств для здоровья. Чаще всего это проявляется у покупательниц младше 25 и старше 45 лет. Исследование, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru, проводилось с 25 сентября по 15 октября 2025 года.

Согласно результатам исследования, 62,5% фармацевтов отмечают, что наибольшую неловкость у посетительниц вызывают обсуждения препаратов для лечения вульвовагинальных инфекций. На втором месте — средства для лечения геморроя (50%), на третьем — контрацептивы (41,7%). Также в топ-5 «смущающих» категорий вошли препараты для облегчения симптомов менопаузы (32,4%) и средства при сбоях менструального цикла (26,9%).

По наблюдениям фармацевтов, посетительницы аптек нередко избегают прямо формулировать запросы, связанные с деликатными темами. Многие делают это расплывчато. Например, «таблетки, чтобы не забеременеть», «что-нибудь от приливов», «средства от зуда/дискомфорта внизу», «что-то от уплотнений в груди» (40,9%), обращаются к сотрудникам аптек шёпотом или пониженным голосом (23,6%), предпочитают показывать название препарата на телефоне или записке (21,6%). Это может указывать на страх оценки и низкий уровень уверенности в точности самого запроса.

Главными факторами, усиливающими ощущение неловкости, фармацевты назвали наличие очереди (70,8%) и мужчину-фармацевта за стойкой (61,8%). Реже на уровень дискомфорта влияет молодой возраст сотрудника аптеки (33%).

При этом 63,3% респондентов отмечают, что за последние пять лет женщины стали заметно более открыты к обсуждению деликатных тем. 32,9% фармацевтов считают, что открытость выросла значительно, а 30,4% — что умеренно.

Среди мер, способных повысить комфорт покупательниц при обсуждении вопросов женского здоровья в аптеках, специалисты чаще всего упоминали обучающие материалы и тренинги по коммуникации на чувствительные темы (48,3%), просветительские акции для женщин (46,3%) и организацию онлайн-консультаций на сайтах аптек (43,9%). При этом, чтобы достичь комплексного эффекта, 71,1% опрошенных считают важным внедрять образовательные инициативы по формированию осознанного отношения к здоровью у девочек-подростков, а 53,4% полагают, что нужно проводить больше социально-просветительских кампаний по вопросам женского здоровья при участии врачей.

«Тема женского здоровья, к сожалению, часто оказывается за пределами рассмотрения нашей системы образования. Поэтому знания, которыми обладает, или, наоборот, не обладает каждая конкретная женщина полностью зависят от неё самой», — подчёркивает Елена Неволина, кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата».

По словам директора по стратегии компании «Алцея» Андрея Дорофеева, в обществе всё ещё сохраняется барьер, мешающий женщинам открыто говорить о своём здоровье. Чтобы изменить ситуацию, важно вести постоянный диалог и объединять усилия фармацевтов, врачей, государства и фармацевтических брендов.

