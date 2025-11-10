Кабмин преобразовал комиссию по импортозамещению в промышленную

Правительство Российской Федерации преобразовало комиссию по импортозамещению в правительственную комиссию по вопросам промышленности. Соответствующее решение закреплено в подписанном постановлении Кабинета министров.

Согласно документу, обновлённая комиссия будет оперативно решать задачи по созданию условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в промышленной продукции, а также содействовать выводу конкурентоспособных товаров и услуг на международные рынки. В её функции также войдёт координация действий федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и организаций в рамках реализации государственной промышленной политики. Кроме того, комиссия займётся совершенствованием нормативно-правового регулирования в промышленной сфере.

Указанное преобразование осуществлено с учётом текущих задач по развитию отечественной промышленности, направленных на достижение национальной цели обеспечения технологического суверенитета страны.

Ранее стало известно, что российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы 590 поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы, готовя его ко второму чтению. Эти предложения охватывают не только бюджетные ассигнования, но и изменения в налоговом законодательстве и смежных нормативных актах. Общий объём предлагаемых изменений на трёхлетний период оценивается более чем в семь триллионов рублей.