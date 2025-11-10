Россия и США
Регион
10 ноября, 08:54

Раввин Севастополя предложил евреям Запада перебраться в Россию

Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович

Раввин Севастополя Биньямин Вольф заявил, что город стал одним из самых комфортных и безопасных мест для еврейской жизни за последние десять лет. Вольф призвал евреев, живущих на Западе, рассмотреть переезд в Россию и вложения в Севастополь, пишет РИА Новости.

По его словам, в странах Западной Европы уровень открытого антисемитизма заметно вырос — особенно в Лондоне и Париже. При этом местные власти, утверждает раввин, не предпринимают достаточных мер для защиты еврейских общин.

«Сегодня комфортной для евреев становится Россия. И в частности — Севастополь. Здесь уважают наши традиции, власти пресекают любые проявления антисемитизма. Я здесь живу более 20 лет и чувствую себя в безопасности», — написал Вольф в Telegram.

Он также рассказал о встрече с губернатором Михаилом Развожаевым. Раввин предложил привлечь в город еврейских инвесторов, и глава региона поддержал идею.

По словам Вольфа, Севастополь за последние годы серьёзно обновил инфраструктуру, и в городе есть проекты, в которые можно выгодно вложиться.

