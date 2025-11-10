Россия и США
10 ноября, 09:42

«А вы ржали»: 41-летняя Валерия Гай-Германика стала бабушкой

41-летняя Валерия Гай-Германика стала бабушкой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / germanicaislove_official

Дочь известного российского режиссёра Валерии Гай Германики — 17-летняя Октавия — стала матерью. Об этом новоиспечённая 41-летняя бабушка рассказала в своём телеграм-канале, опубликовав фото с малышом на руках.

Валерия Гай Германика с внучкой. Фото © Telegram / Валерия Гайя Германика

«Так я вам ещё летом писала, что стала бабушкой, а вы ржали. Ну вот. Пресса, не звоните мне, молодые родители против публичности. <...> Дочь в официальном браке. И даже благословлённом святыми отцами», — подписала режиссёр фотографию.

Как сообщила сама Германика, она впервые стала бабушкой — на свет появилась девочка. Однако личность отца ребёнка и фотографии малышки не разглашаются.

У Валерии Гай-Германики трое детей. Старшая дочь Октавия родилась в 2008 году. В 2016 году появилась на свет её вторая дочь Северина от брака с танцором Вадимом Любушкиным. Сын Август, рождённый в 2019 году от второго мужа Дениса Молчанова, стал третьим ребенком режиссёра. Пара развелась два года назад.
Раскрыта внешность экс-любовницы Аскольда Запашного, родившей ему внебрачного сына

А ранее российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева стала бабушкой и раскрыла имя внучки. Её 25-летняя дочь в этом году сочеталась браком, а уже осенью у пары появился малыш.

