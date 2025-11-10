Россия и США
10 ноября, 09:25

В Кремле ответили на вопрос о мирной инициативе Орбана по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кремль не в курсе каких-либо предложений от венгерского премьер-министра Виктора Орбана по решению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь я затрудняюсь сказать. Нам неизвестно, о каких инициативах идёт речь. По всей видимости, после какой-то обкатки они до нас будут доведены, но пока мы не имели возможности с ними ознакомиться», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Виктор Орбан, посетивший с визитом Вашингтон, заявил, что саммит лидеров России и США остаётся актуальным, но его проведение зависит от готовности условий. По словам политика, встреча состоится, когда для этого будут созданы условия.

BannerImage
