Мотофестиваль в Подмосковье сделает упор на безопасность и культуру вождения

В ноябре в Подмосковье пройдёт ежегодный фестиваль для мотоэнтузиастов. Организаторы сообщили, что в этом году центральной темой станут безопасность на дорогах и развитие культуры осознанного вождения.

Руководитель проекта Юлия Исаева отметила, что интерес к мотоиндустрии растёт, и вместе с этим повышается внимание к вопросам обучения, подготовки райдеров и соблюдению правил дорожного движения.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи мототехники продолжают увеличиваться, а тема безопасности активно обсуждается как в социальных кампаниях, так и в профильных программах транспортных ведомств. Всё больше семей вовлекается в мотосреду, и фестиваль, по словам организаторов, будет отражать эту тенденцию.

Исаева добавила, что «Мотозима» рассматривает безопасность как ключевую часть формирования зрелого мотосообщества и намерена расширить эту тему в программе мероприятия.