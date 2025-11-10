Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 15:01

Мотофестиваль в Подмосковье сделает упор на безопасность и культуру вождения

Фото предоставлено организаторами выставки

Фото предоставлено организаторами выставки

В ноябре в Подмосковье пройдёт ежегодный фестиваль для мотоэнтузиастов. Организаторы сообщили, что в этом году центральной темой станут безопасность на дорогах и развитие культуры осознанного вождения.

Руководитель проекта Юлия Исаева отметила, что интерес к мотоиндустрии растёт, и вместе с этим повышается внимание к вопросам обучения, подготовки райдеров и соблюдению правил дорожного движения.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи мототехники продолжают увеличиваться, а тема безопасности активно обсуждается как в социальных кампаниях, так и в профильных программах транспортных ведомств. Всё больше семей вовлекается в мотосреду, и фестиваль, по словам организаторов, будет отражать эту тенденцию.

Исаева добавила, что «Мотозима» рассматривает безопасность как ключевую часть формирования зрелого мотосообщества и намерена расширить эту тему в программе мероприятия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Пресс-релизы
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar