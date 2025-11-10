Названы номинанты финального этапа премии «Бренд года в России 2025»

Организаторы Национальной премии «Бренд года в России 2025» объявили номинантов заключительного отборочного этапа. В финальный шорт-лист вошли 84 бренда — это итог четвёртого, последнего в сезоне этапа рассмотрения заявок.

Как уточнили в дирекции премии, в этом году на участие поступило более 500 заявок — рекорд за всё время существования проекта. Исполнительный директор премии Ольга Маркелова отметила рост числа российских участников и расширение отраслевого состава:

«Экспертное жюри отмечает, что бренды — и крупные, и новые — всё активнее ориентируются на запросы аудитории. Процесс отбора завершён, дальше нас ждёт голосование за лауреатов».

В финальный список вошли участники двух лиг — «Высшей» и «Первой», а также бренды, выдвинутые в специальные номинации. Среди категорий — ювелирные изделия, СМИ, IT, медицина, продукты питания, бытовая техника, транспорт, сервисы, маркетинговые услуги, недвижимость и другие направления.

Также объявлены номинанты специальных категорий, включая «HR-бренд», «Креативный бренд», «Мегабренд», «Социально-ответственный бренд», «Коммуникационная кампания года» и «Продукт нового поколения».

Приём заявок завершён. Победителей премии назовут 20 ноября на церемонии в ГУМе в Москве.