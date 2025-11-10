РКН получил право отключать Рунет от мира с 1 марта 2026 года: что это значит и к чему готовиться Оглавление Новые правила с 1 марта 2026 года Две угрозы, при которых могут отключить интернет Как работает «ручное управление» Рунетом Были ли уже отключения Что будет недоступно при отключении от мирового Интернета? Что останется работать Мнение экспертов Как это повлияет на обычных пользователей Частые вопросы С 1 марта 2026 года Роскомнадзор сможет отключить Рунет от мирового Интернета. Что это значит на практике? Будут ли недоступны Google и YouTube? Как работают ТСПУ? Ответы на главные вопросы — в материале Life.ru. 10 ноября, 13:35 При определённых ситуациях Роскомнадзор сможет отключать интернет. Обложка © Nano Banana AI

На днях Правительством РФ было подписано постановление №1667 от 27 октября 2025 года. Согласно этому документу, РКН совместно с ФСБ и Минцифры с 1 марта 2026 года сможет изолировать Рунет от глобальной сети, если посчитает, что существует какая-либо серьёзная угроза безопасности. Многие пользователи, конечно же, задались вопросом: неужели нас отключат от мирового Интернета? Мы во всём разобрались и спешим вас успокоить: блокировки не будет, а чем именно грозят изменения, читайте далее.

Новые правила с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в силу вступят новые правила, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом. Они предоставят ведомству возможность осуществлять полную изоляцию российского сегмента Интернета от глобальной сети. Действовать поправки будут до 1 марта 2032 года.

Такие меры, как заверяют официальные лица, позволят защитить инфраструктуру Рунета от возможных угроз, обеспечить безопасность пользователей и ограничить доступ к запрещённым в России ресурсам.

Две угрозы, при которых могут отключить интернет

О каких угрозах идёт речь? В основном, согласно закону, выделяют две главные категории, которые могут привести к ручному управлению:

Защита от внешних атак. В случае если кто-то из-за рубежа предпримет попытки обрушить наши серверы или вовсе отключить страну от общей Сети.

Крупные внутренние сбои. Здесь подразумеваются технические сбои и аварии, произошедшие на российских сетях или на стыках с зарубежными каналами связи.

Как работает «ручное управление» Рунетом

На самом деле закон не новый, его приняли ещё в 2020 году, а работы по обеспечению устойчивости Рунета ведутся ещё с 2019 года. В тот год операторы связи обязаны были установить на своих сетях ТСПУ — технические средства противодействия угрозам.

Так вот, если в обычное время Интернет работает по децентрализованной модели, то есть данные свободно проходят через множество маршрутов и точек обмена трафиком, то при возникновении угрозы безопасности Роскомнадзор сможет перейти в режим ручного управления Рунетом. В таком режиме весь интернет-трафик, включая данные пользователей, запросы к сайтам и сервисам, и будет как раз проходить через эти ТСПУ.

Используя их, Роскомнадзор сможет фильтровать трафик, ограничивать доступ к определённым ресурсам или перенаправлять данные в случае надобности, например для блокировки соединений с зарубежными серверами, если они становятся источником кибератак. Более того, регулятор будет иметь право выдавать операторам обязательные указания по изменению маршрутизации данных, резервированию каналов связи и приостановлению работы наиболее уязвимых участков сетевой инфраструктуры, а они не вправе будут отказаться.

Были ли уже отключения

Как мы уже сказали ранее, это не новый закон, а обновление старого. С момента его принятия ежегодно проходят учения по изоляции от глобальной сети. Так, в 2023 году, в ночь с 4-го на 5 июля, проводились практические тесты по автономной работе отечественного сегмента Интернета.

Что будет недоступно при отключении от мирового Интернета?

В случае отключения от мирового Интернета не будут работать именно зарубежные сайты и сервисы, так, например, вся экосистема Google станет недоступна российскому пользователю.

Что останется работать

Вся отечественная важная инфраструктура продолжит работу: «Госуслуги», банки, национальный мессенджер, новостные сайты — в общем, все внутренние ресурсы ограничения не затронут.

Мнение экспертов

Эксперты заверяют, ничего кардинально не изменилось, просто то, что уже существовало на практике, теперь закреплено на бумаге и прописано в подробностях, как и что должно работать.

Так бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий уверен, что новые правила лишь формальность, ведь РКН и ранее мог отключать определённые ресурсы или сегменты сети, что было с теми же YouTube, Telegram, другими мессенджерами и VPN-сервисами.

Поэтому ждать полного отключения и изоляции от мирового Интернета не стоит как минимум из-за технических сложностей и экономических последствий.

Как это повлияет на обычных пользователей

Ничего нового обычных пользователей не ждет, блокировки были, есть и будут. Просто в случае перехода на «ручное управление» могут «отвалиться» разом все зарубежные сервисы, чего пока ещё не происходило, кроме как во время учения 23-го года.

Частые вопросы

«Отключат ли YouTube?», «Можно ли будет пользоваться WhatsApp?» и т.д. — такие вопросы стали ещё чаще встречаться после появления новостей о подписании поправок в закон об «автономном Рунете». Можем ответить чётко и ясно.

Да, «Ютуб», как и все остальные сервисы «Гугла», перестанет работать на территории России. «Вотсапом» тоже пользоваться не получится, так как он принадлежит зарубежной компании Meta, которая, к слову, признана экстремистской и запрещена в РФ.

