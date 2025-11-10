РКН получил право отключать Рунет от мира с 1 марта 2026 года: что это значит и к чему готовиться
С 1 марта 2026 года Роскомнадзор сможет отключить Рунет от мирового Интернета. Что это значит на практике? Будут ли недоступны Google и YouTube? Как работают ТСПУ? Ответы на главные вопросы — в материале Life.ru.
При определённых ситуациях Роскомнадзор сможет отключать интернет. Обложка © Nano Banana AI
На днях Правительством РФ было подписано постановление №1667 от 27 октября 2025 года. Согласно этому документу, РКН совместно с ФСБ и Минцифры с 1 марта 2026 года сможет изолировать Рунет от глобальной сети, если посчитает, что существует какая-либо серьёзная угроза безопасности. Многие пользователи, конечно же, задались вопросом: неужели нас отключат от мирового Интернета? Мы во всём разобрались и спешим вас успокоить: блокировки не будет, а чем именно грозят изменения, читайте далее.
Новые правила с 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года в силу вступят новые правила, которые позволят Роскомнадзору вручную управлять всем Рунетом. Они предоставят ведомству возможность осуществлять полную изоляцию российского сегмента Интернета от глобальной сети. Действовать поправки будут до 1 марта 2032 года.
Такие меры, как заверяют официальные лица, позволят защитить инфраструктуру Рунета от возможных угроз, обеспечить безопасность пользователей и ограничить доступ к запрещённым в России ресурсам.
Две угрозы, при которых могут отключить интернет
О каких угрозах идёт речь? В основном, согласно закону, выделяют две главные категории, которые могут привести к ручному управлению:
Защита от внешних атак. В случае если кто-то из-за рубежа предпримет попытки обрушить наши серверы или вовсе отключить страну от общей Сети.
РКН может отключить интернет при хакерских атаках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgenyrychko
Крупные внутренние сбои. Здесь подразумеваются технические сбои и аварии, произошедшие на российских сетях или на стыках с зарубежными каналами связи.
Как работает «ручное управление» Рунетом
На самом деле закон не новый, его приняли ещё в 2020 году, а работы по обеспечению устойчивости Рунета ведутся ещё с 2019 года. В тот год операторы связи обязаны были установить на своих сетях ТСПУ — технические средства противодействия угрозам.
Так вот, если в обычное время Интернет работает по децентрализованной модели, то есть данные свободно проходят через множество маршрутов и точек обмена трафиком, то при возникновении угрозы безопасности Роскомнадзор сможет перейти в режим ручного управления Рунетом. В таком режиме весь интернет-трафик, включая данные пользователей, запросы к сайтам и сервисам, и будет как раз проходить через эти ТСПУ.
Используя их, Роскомнадзор сможет фильтровать трафик, ограничивать доступ к определённым ресурсам или перенаправлять данные в случае надобности, например для блокировки соединений с зарубежными серверами, если они становятся источником кибератак. Более того, регулятор будет иметь право выдавать операторам обязательные указания по изменению маршрутизации данных, резервированию каналов связи и приостановлению работы наиболее уязвимых участков сетевой инфраструктуры, а они не вправе будут отказаться.
РКН сможет фильтровать и ограничивать трафик. Фото © Shutterstock / FOTODOM / VL-PhotoPro
Были ли уже отключения
Как мы уже сказали ранее, это не новый закон, а обновление старого. С момента его принятия ежегодно проходят учения по изоляции от глобальной сети. Так, в 2023 году, в ночь с 4-го на 5 июля, проводились практические тесты по автономной работе отечественного сегмента Интернета.
Что будет недоступно при отключении от мирового Интернета?
В случае отключения от мирового Интернета не будут работать именно зарубежные сайты и сервисы, так, например, вся экосистема Google станет недоступна российскому пользователю.
Что останется работать
Вся отечественная важная инфраструктура продолжит работу: «Госуслуги», банки, национальный мессенджер, новостные сайты — в общем, все внутренние ресурсы ограничения не затронут.
Мнение экспертов
Эксперты заверяют, ничего кардинально не изменилось, просто то, что уже существовало на практике, теперь закреплено на бумаге и прописано в подробностях, как и что должно работать.
Фото © Shutterstock / FOTODOM / klevo
Так бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий уверен, что новые правила лишь формальность, ведь РКН и ранее мог отключать определённые ресурсы или сегменты сети, что было с теми же YouTube, Telegram, другими мессенджерами и VPN-сервисами.
Поэтому ждать полного отключения и изоляции от мирового Интернета не стоит как минимум из-за технических сложностей и экономических последствий.
Как это повлияет на обычных пользователей
Ничего нового обычных пользователей не ждет, блокировки были, есть и будут. Просто в случае перехода на «ручное управление» могут «отвалиться» разом все зарубежные сервисы, чего пока ещё не происходило, кроме как во время учения 23-го года.
Частые вопросы
«Отключат ли YouTube?», «Можно ли будет пользоваться WhatsApp?» и т.д. — такие вопросы стали ещё чаще встречаться после появления новостей о подписании поправок в закон об «автономном Рунете». Можем ответить чётко и ясно.
Да, «Ютуб», как и все остальные сервисы «Гугла», перестанет работать на территории России. «Вотсапом» тоже пользоваться не получится, так как он принадлежит зарубежной компании Meta, которая, к слову, признана экстремистской и запрещена в РФ.