К 170-летию Мичурина в российских школах прошёл урок о селекции и генетике

В российских школах и колледжах 10 ноября состоялся тематический урок в рамках просветительского проекта «Разговоры о важном», посвящённый селекции и генетике. Занятие было приурочено к 170-летию со дня рождения выдающегося учёного-селекционера Ивана Владимировича Мичурина.

Урок познакомил школьников и студентов с достижениями отечественной аграрной науки, принципами создания новых сортов растений и ролью генетики в обеспечении продовольственной безопасности страны. Учащиеся активно обсуждали, как современная селекция способствует выращиванию устойчивых культур, сохранению экологического баланса и укреплению научного суверенитета России. Педагоги и советники по воспитательной работе отметили важность формирования у подрастающего поколения уважения к научному знанию и понимания значения труда учёных для развития государства.

Партнёром образовательного мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Федеральным спикером выступил профессор РАН Сократ Григорьевич Монахос, заведующий кафедрой молекулярной селекции, клеточных технологий и семеноводства Тимирязевской академии.

«Россия – аграрная держава и самодостаточна должна быть во всём. Семена являются первичным звеном в производстве и выращивании растений. Мы можем гордиться тем, что в нашей стране есть селекционеры, способные на мировом уровне создавать новые сорта и гибриды, которые будут удовлетворять современным требованиям высокотехнологичного производства», — подчеркнул он в своём обращении.

