Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:08

К 170-летию Мичурина в российских школах прошёл урок о селекции и генетике

В российских школах прошёл урок о селекции и генетике в рамках проекта «Разговоры о важном»

Обложка © Telegram / Разговоры о важном

Обложка © Telegram / Разговоры о важном

В российских школах и колледжах 10 ноября состоялся тематический урок в рамках просветительского проекта «Разговоры о важном», посвящённый селекции и генетике. Занятие было приурочено к 170-летию со дня рождения выдающегося учёного-селекционера Ивана Владимировича Мичурина.

Урок познакомил школьников и студентов с достижениями отечественной аграрной науки, принципами создания новых сортов растений и ролью генетики в обеспечении продовольственной безопасности страны. Учащиеся активно обсуждали, как современная селекция способствует выращиванию устойчивых культур, сохранению экологического баланса и укреплению научного суверенитета России. Педагоги и советники по воспитательной работе отметили важность формирования у подрастающего поколения уважения к научному знанию и понимания значения труда учёных для развития государства.

Партнёром образовательного мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Федеральным спикером выступил профессор РАН Сократ Григорьевич Монахос, заведующий кафедрой молекулярной селекции, клеточных технологий и семеноводства Тимирязевской академии.

«Россия – аграрная держава и самодостаточна должна быть во всём. Семена являются первичным звеном в производстве и выращивании растений. Мы можем гордиться тем, что в нашей стране есть селекционеры, способные на мировом уровне создавать новые сорта и гибриды, которые будут удовлетворять современным требованиям высокотехнологичного производства», — подчеркнул он в своём обращении.

Стартовала регистрация на олимпиаду «Технокубок» для школьников 8–11 классов
Стартовала регистрация на олимпиаду «Технокубок» для школьников 8–11 классов

Ранее сообщалось, что юный математик из Тверской области не смог сдержать слёз после победы на олимпиаде. Всего 6 ребят из региона получили призы, и среди них – Кирилл Кондрашов из Оленино. Этот парень взял высшую награду (I степени) в своей возрастной группе (8-9 классы), получил 200 тысяч рублей и стал настоящей звездой Интернета. Как только Кирилл увидел сертификат на такую сумму, он тут же заплакал от радости и позвонил маме, чтобы рассказать о своей победе.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Другие новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar