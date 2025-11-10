Шатдаун в США 2025: причины, последствия и последние новости Оглавление Что такое шатдаун простыми словами — кратко и понятно Перевод и происхождение термина «шатдаун» Примеры шатдаунов Шатдаун сейчас Причина шатдауна 2025 Роль Белого дома и позиция президента Трампа Что в США закрывается, а что продолжает работать Что закрывается или работает в урезанном режиме Что продолжает работать Последствия для госслужащих и остальных американцев Сколько длится шатдаун: последние новости Что такое шатдаун простыми словами? Почему произошёл шатдаун в США в 2025 году? Когда он закончится? Какие госучреждения закрыты? Все факты и объяснения — читайте подробнее в материале Life.ru. 10 ноября, 14:13 Шатдаун в США — что значит и когда закончится. Обложка © Gettyimages / Celal Gunes

Шатдаун для США стал суровой реальностью, которая повторяется с пугающей регулярностью. И вот он, очередной виток — в 2025 году. И сейчас мы разберёмся, что это за сбой, почему он случился и чем грозит обычным людям.

Что такое шатдаун простыми словами — кратко и понятно

Если говорить простыми словами, шатдаун — это приостановка работы Федерального правительства США.

А теперь подробнее. Правительство — это огромный механизм. Чтобы он работал, нужны деньги. Эти деньги выделяют депутаты Конгресса, принимая специальный бюджет. Если они не успевают или не хотят его принять до определённого срока, у правительства заканчиваются средства.

И вот тогда оно вынуждено нажать на «стоп» и остановить всё, что не считается жизненно важным.

Это как если бы в большой семье родители не договорились, на что тратить деньги, и перестали бы платить за интернет, кружки и походы в кино. Еду и электричество оставили, а всё остальное — до выяснения обстоятельств.

Перевод и происхождение термина «шатдаун»

Слово shutdown пришло к нам из английского языка. Дословно оно переводится как «выключение» или «остановка». Часто его используют в IT, когда говорят об отключении сервера. Но в политике оно закрепилось именно для описания остановки работы госаппарата.

Первый полноценный шатдаун в США случился в 1980 году. С тех пор это стало своего рода политическим инструментом.

Примеры шатдаунов

Известно, что шатдаун для США не новинка. Так, в 1995-1996 гг. тогда президент Билл Клинтон и спикер Ньют Гингрич не сошлись в вопросах бюджета. Правительство закрывалось дважды. Самый долгий перерыв длился 21 день. В итоге рейтинг Клинтона вырос, а Гингрича — упал.

В 2013 году, при Бараке Обаме, шатдаун случился из-за споров вокруг реформы здравоохранения. Он продлился 16 дней. Пострадали туристы — были закрыты национальные парки и музеи.

2018-2019 гг. Это абсолютный рекорд. Шатдаун при Дональде Трампе длился 35 дней. Причиной стал спор о финансировании стены на границе с Мексикой. Сотни тысяч госслужащих работали без зарплаты или сидели дома.

Как видите, сценарий повторяется. Причины разные, а суть одна — политический тупик.

Шатдаун сейчас

И вот история повторяется. Шатдаун в США 2025 — это новая глава в длинной саге о бюджетных баталиях. Страна снова оказалась в подвешенном состоянии. Миллионы американцев задаются вопросом: что будет дальше?

Причина шатдауна 2025

Корень проблемы, как всегда, в деньгах и идеологии. Демократы и республиканцы не могут договориться, как тратить бюджетные средства. Но в 2025 году к привычным разногласиям добавились новые, острые темы. Например, финансирование программ поддержки Украины или внутренних социальных инициатив. Одна сторона требует увеличить расходы, другая — категорически против, требуя сокращения.

И вот дедлайн прошёл, компромисса нет, деньги не выделены. Результат — шатдаун.

Роль Белого дома и позиция президента Трампа

Белый дом в лице действующего президента Дональда Трампа оказывается в сложной позиции. С одной стороны, он обвиняет оппозицию в безответственности. С другой — он не может просто взять и распустить Конгресс. Трамп традиционно обвиняет в произошедшем демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не по душе республиканцам.

Но его руки связаны. Он может лишь агитировать и использовать так называемые бульдозеры — выходить к прессе и давить на оппонентов публично.

Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в Сенате им требуется набрать 60 голосов. Но сейчас у правящей партии 53 мандата.

Что в США закрывается, а что продолжает работать

Не всё правительство останавливает работу — есть критически важные службы. Их работа продолжается, но сотрудники работают без зарплаты, пока не будет принят бюджет.

Что закрывается или работает в урезанном режиме

Национальные парки и музеи. Для туристов это главная головная боль. Вход закрыт, экскурсии отменены.

Налоговая служба (IRS). Обработка налоговых возвратов может замедлиться или остановиться.

Агентства по защите окружающей среды. Проверки и некоторые программы мониторинга приостанавливаются.

Многие офисы по выдаче лицензий и виз. Процесс может сильно затянуться.

Федеральные стройки. Некритичные проекты замораживаются.

Что продолжает работать

Почта США.

Силовые структуры: армия, ФБР, полиция.

Авиадиспетчеры. Полёты продолжаются, но нагрузка на персонал растёт.

Пограничная служба.

Система социального обеспечения. Пенсии и пособия по-прежнему выплачиваются.

Федеральные тюрьмы.

Последствия для госслужащих и остальных американцев

Госслужащих делят на две категории. «Несущественные» сотрудники отправляются в неоплачиваемый отпуск. «Существенные» продолжают ходить на работу, но тоже без зарплаты. Им обещают выплатить деньги потом, когда правительство возобновит работу. Но счета за жильё, кредиты и продукты нужно оплачивать сегодня.

Представьте, что вы выходите на работу, делаете своё дело, но не знаете, когда получите за это деньги, — это огромный стресс.

Эффект шатдауна ощущают не только госслужащие:

Малый бизнес, который работает с государством, не получает платежей.

Туристы не могут посетить знаменитые достопримечательности.

Фермеры теряют доступ к субсидиям.

Люди, ждущие решения по соцвыплатам или документам, сталкиваются с задержками.

Экономика в целом теряет миллиарды долларов. Рейтинговые агентства могут пересмотреть прогнозы по росту ВВП.

Сколько длится шатдаун: последние новости

Шатдаун начался 1 октября текущего года и уже стал самым продолжительным в истории США — уже фактически 41 день. 10 ноября Дональд Трамп заявил, что скоро ему придёт конец, но пока это только слова. Причём потери несут не только сами американцы, но и их сателлиты по НАТО.

— Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по альянсу <...> отложена из-за приостановки работы правительства. <...> Конечный пункт назначения экспорта неясен, но поставки союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине, — сообщил накануне, 9 ноября, портал Axios.

Как заявил источник в Госдепе, пауза коснулась передачи Польше, Дании и Хорватии таких видов оружия, как ракеты AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS. Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт отметил, что столь длительная остановка работы правительства может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.

То есть шатдаун — это симптом глубоких системных проблем в американской политике и неадекватно дорогой способ ведения переговоров.

Авторы Екатерина Субботина