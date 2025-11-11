Ди Каприо — Смирнов, Миррен — Миронова. Звёзды Голливуда с русскими корнями Оглавление Бабушка Елена из Российской империи: Русская кровь Ди Каприо Пельмени вместо Голливуда: Почему Милла Йовович готова остаться в России Спилберг и Пастернак: Невероятная родственная связь От полковника до таксиста: Драма семьи, подарившей Голливуду Хелен Миррен Дрался с русскими на экране, но имеет корни: Секрет Сталлоне Индиана Джонс из Минска: Невероятные корни Харрисона Форда Настоящая фамилия Дугласов: Почему Кирк и Майкл её сменили 11 ноября свой 51-й день рождения отмечает американский актёр Леонардо Ди Каприо, имеющий русские корни. А какие ещё знаменитости имеют кровную связь с нашей страной — в материале Life.ru. 10 ноября, 22:15 У Ди Каприо, Спилберга и Сталлоне есть русские корни. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Rodin Eckenroth, Axelle / Bauer-Griffin, David Livingston, © Freepik / tohamina

Бабушка Елена из Российской империи: Русская кровь Ди Каприо

У голливудского киноактёра, по его словам, сразу два предка из России — бабушка и дедушка. Бабушка актёра Елена Смирнова родилась в Российской империи в 1915 году. После Октябрьской революции, когда ей было два года, семья иммигрировала в Германию, где будущая бабушка актёра получила новое имя — Хелен. Здесь она вышла замуж за немца Вильгельма Инденбиркена, в 1943 году у пары родилась дочь Ирмелин. В 1955 году семья переехала в США, где Ирмелин в колледже познакомилась с Джорджем Ди Каприо, за которого затем вышла замуж. В 1974 году в семье родился сын Леонардо Ди Каприо.

В 2010 году актёр приехал в Россию для участия в Международном тигрином форуме — Ди Каприо занимается проблемами экологии. В Санкт-Петербурге Ди Каприо встретился с Владимиром Путиным, который в то время занимал пост председателя правительства РФ.

Актёр поведал, что его бабушка владела русским языком несмотря на то, что в сознательном возрасте не успела пожить в России. Кроме того, он рассказал, что и его дед был русским, при этом не уточнив, с какой стороны.

«Так что я не на четверть, а наполовину русский», — сказал Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо говорит, что он наполовину русский. Фото © Gettyimages / Konstantin Zavrazhin

Пельмени вместо Голливуда: Почему Милла Йовович готова остаться в России

Не только имела русские корни, но и успела пожить в Советском Союзе голливудская актриса Милла Йовович. Она родилась в 1975 году в Киеве в семье уроженца Югославии Богдана Йововича и русской Галины Логиновой, которая была актрисой на Киностудии имени Довженко. Она успела сняться в десяти фильмах, но везде Логинова играла малозаметные роли, поэтому успешной её карьеру назвать было сложно.

В 1980 году семья Йовович покинула Советский Союз и обосновалась сначала в Великобритании, а затем в США. В Америке Логинова попыталась вновь попробовать себя в качестве актрисы, но из-за плохого знания английского языка и в США она не смогла добиться успеха. А вот дочь воплотила все мечты своей матери и стала мировой звездой.

Милла Йовович хорошо владеет русским языком. Во время её визита в Москву в 2017 году актрису спросили о том, что может заставить её остаться в России навсегда, а она в шуточной манере ответила: «Конечно, это пельмени, таких нигде не найдёшь».

Актриса Милла Йовович — русская по маме. Фото © Gettyimages / Epsilon

Спилберг и Пастернак: Невероятная родственная связь

Американский кинорежиссёр Стивен Спилберг также имеет российское происхождение. Дело в том, что его дед и бабушка со стороны отца проживали в Российской империи. Дед режиссёра имел фамилию Шпильберг, которая в дальнейшем трансформировалась в Спилберг — предки режиссёра были евреями. В 1906 году они решили покинуть Российскую империю и иммигрировали в США.

Своего деда Стивен Спилберг не видел, поскольку тот скончался за год до рождения будущего режиссёра. А вот от бабушки он слышал русскую речь и однажды сказал, что рос «в доме с русским языком».

Кроме того, Спилберг — дальний родственник русского писателя Бориса Пастернака, поскольку его родная сестра замужем за родственником литератора.

Предки Стивена Спилберга жили в Российской империи. Фото © Gettyimages / Michael Blackshire

От полковника до таксиста: Драма семьи, подарившей Голливуду Хелен Миррен

Английская актриса Хелен Миррен имеет русские корни — при рождении её звали Елена Лидия Миронова. Её дед Пётр Миронов был военным инженером и дослужился в царское время до звания полковника. В 1916 году его направили в Лондон, где он занимался закупками вооружения. Убеждённый монархист Миронов не принял Октябрьскую революцию и предпочёл остаться в Лондоне.

После прихода к власти большевиков в России Пётр Миронов остался без работы и был вынужден трудиться таксистом в Лондоне вместе со своим сыном Василием. Затем Василий Миронов устроился водителем в скорую помощь, где познакомился с англичанкой Кэтлин Роджерс. Пара поженилась, в 1945 году у них родилась дочь, которую нарекли Еленой.

В 1950-е годы семья Мироновых решила сменить свои имена и фамилии на английский манер. Так Елена Миронова стала Хелен Миррен.

Актриса Хелен Миррен — на самом деле Елена Миронова. Фото © Gettyimages / John Nacion

Дрался с русскими на экране, но имеет корни: Секрет Сталлоне

Знаменитый актёр Сильвестр Сталлоне, известный благодаря ролям в фильмах «Рокки» и «Рэмбо», нередко дрался на экране с плохими русскими парнями. Но при этом сам актёр и спортсмен имеет российское происхождение.

Его прабабка по материнской линии Роза Рабинович родилась в Российской империи в еврейской семье. В 1888 году она вместе со своим супругом Чарльзом Лейбовичем иммигрировала в США.

Мать актёра Жаклин Сталлоне посещала историческую родину в годы перестройки и даже встречалась с генеральным секретарём ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Сам актёр, говоря о своём происхождении, назвал себя «на четверть русским».

«Моя прабабушка была русской, родом из Одессы. Поэтому я на четверть русский, потому что, во-первых, у меня есть определённое родство с Россией, а во-вторых, мне здесь нравятся люди, дух этой страны», — говорил он.

Сильвестр Сталлоне называет себя на четверть русским. Фото © Gettyimages / Clive Rose

Индиана Джонс из Минска: Невероятные корни Харрисона Форда

Известный «Индиана Джонс» также имеет родственную связь с Россией. Его бабушка Анна Лифшиц и дедушка Гарри Нидельман были уроженцами Минска, который в то время входил в состав Российской империи. В начале прошлого столетия они оба с разницей в год перебрались в США. Причём в Минске они не были знакомы, но уже в Америке судьба свела их, и они поженились в 1917 году. В том же году в семье родилась дочь Дора.

Дора Нидельман познакомилась с Кристофером Фордом, а позже вышла за него замуж. В 1942 году у пары родился мальчик Харрисон Форд. Причём своё имя он получил в честь деда Гарри.

В 2013 году актёр во время визита в Москву отметил, что хотел бы посетить российскую столицу в качестве туриста, чтобы лучше познакомиться с российской культурой и посмотреть достопримечательности.

Бабушка и дед Харрисона Форда жили в Минске. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Настоящая фамилия Дугласов: Почему Кирк и Майкл её сменили

Обладатель двух премий «Оскар» Майкл Дуглас также связан с Россией. Его дед Герш Даниелович и бабушка Брайна Санглель были уроженцами Могилёвской области Российской империи. В 1910 году они перебрались в США. В 1916 году у пары родился сын, который при рождении получил имя Исер, но более известен как Кирк Дуглас, отец Майкла Дугласа.

Проживая в США, семья Даниелович решила американизировать свои имена и взять новую фамилию — Демски. Фамилию Дуглас Кирк Демски взял по совету руководителя студенческой труппы.

Авторы Альмир Хабибуллин