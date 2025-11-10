Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:29

Дочь 88-летней Эдиты Пьехи рассказала о здоровье матери

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что здоровье 88-летней певицы соответствует её возрасту и что она активно поддерживает общение с близкими. Броневицкая откровенно поговорила на данную тему в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

«У Эдиты здоровье соразмерно её возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живёт у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у неё чувство юмора хорошее», — отметила Илона Броневицкая.

После завершения карьеры Эдита Пьеха поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка, и ведёт затворнический образ жизни. За ней присматривает персонал, но певица регулярно общается с дочерью и внуком Стасом Пьехой. Она почти не появляется на телевидении и светских мероприятиях, что породило тревожные слухи о состоянии её здоровья.

Помощница Эдиты Пьехи рассказала, что артистка переболела гриппом
Помощница Эдиты Пьехи рассказала, что артистка переболела гриппом

Ранее появлялась информация о том, что у Эдиты Пьехи выявили симптомы возрастной деменции и гипертонии. Сообщалось, что певица страдает от ухудшения памяти и дезориентации в пространстве, а также набрала вес, что привело к проблемам с давлением.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • эдитапьеха
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar