Дочь 88-летней Эдиты Пьехи рассказала о здоровье матери

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что здоровье 88-летней певицы соответствует её возрасту и что она активно поддерживает общение с близкими. Броневицкая откровенно поговорила на данную тему в эфире программы «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

«У Эдиты здоровье соразмерно её возрасту. Мы виделись с ней два дня назад, она передала всем привет. Она ходит, поддерживает беседу, живёт у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у неё чувство юмора хорошее», — отметила Илона Броневицкая.

После завершения карьеры Эдита Пьеха поселилась в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне Северная Самарка, и ведёт затворнический образ жизни. За ней присматривает персонал, но певица регулярно общается с дочерью и внуком Стасом Пьехой. Она почти не появляется на телевидении и светских мероприятиях, что породило тревожные слухи о состоянии её здоровья.

Ранее появлялась информация о том, что у Эдиты Пьехи выявили симптомы возрастной деменции и гипертонии. Сообщалось, что певица страдает от ухудшения памяти и дезориентации в пространстве, а также набрала вес, что привело к проблемам с давлением.