Криптомошенник Роман Новак и его жена стали жертвами заказного убийства

Расследование жестокой расправы над криптопредпринимателем Романом Новаком и его женой указывает на заказной характер преступления. По данным 78.ru, исполнители, а именно Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин, задержанные и находящиеся под стражей, действовали по указке заказчика.

В преддверии совершения преступления, Шахт, Шарыпов и Далёкин, действуя в составе организованной преступной группы, арендовали виллу в городе Хатта, а также автомобили марок Range Rover и Ford F-150. Ими были подготовлены орудия убийства, включая топоры и ножи. Под предлогом проведения деловых переговоров с потенциальным инвестором Новак и его супруга были завлечены в ловушку.

2 октября жертв встретил в Хатте сообщник, который усадил Романа и Анну в автомобиль Range Rover и доставил на виллу, где их ожидали Шахт, Шарыпов и Далёкин. На вилле на супругов было совершено нападение. Их подвергли жестоким пыткам, нанося ножевые ранения, при этом усадив таким образом, чтобы они стали свидетелями мучительной смерти друг друга. После совершения убийства тела были расчленены с использованием топоров. После совершения преступления исполнители уведомили заказчика и получили оговорённую плату за выполненную работу.

Напомним, в Объединённых Арабских Эмиратах были убиты российский криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна. Последние сигналы их телефонов поступили из Омана и Кейптауна месяц назад, после чего связь прервалась. По факту исчезновения в Санкт-Петербурге задержали семерых человек. Троим из них вменяют организацию и совершение убийства, а четверым — пособничество в качестве «дроперов».