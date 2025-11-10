Её песни пел Гагарин, а теперь Шаман: Как Пахмутова в 96 лет шокирует врачей и покоряет Кремль Оглавление Кто такая Александра Пахмутова: биография и творческий путь Сколько лет Александре Пахмутовой в 2025 году Личная жизнь: Николай Добронравов и семейные традиции Самые известные песни Александры Пахмутовой Музыкальное наследие Пахмутовой: как её песни живут сегодня Будут ли концерты Александры Пахмутовой в 2025 году Награды и признание: Герой Труда РФ, народная артистка СССР Александра Пахмутова и современная эстрада: её отношение к новым исполнителям Александра Пахмутова сейчас Кто такая Александра Пахмутова, сколько ей лет, даёт ли она концерты и какие песни написала. Всё о биографии, личной жизни и творчестве легендарного композитора — в материале Life.ru. 10 ноября, 16:35 Александра Пахмутова — сколько лет, самые известные песни. Коллаж © Life.ru. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

9 ноября 2025 года Государственный Кремлёвский дворец аплодировал стоя. В зале горели огоньки тысяч телефонов, создавая атмосферу настоящего праздника. Виновница торжества, миниатюрная хрупкая женщина с твёрдым взглядом и лучезарной улыбкой, принимала цветы и поздравления с 96-м днём рождения. Александра Пахмутова — живая легенда, композитор, чьи мелодии стали саундтреком жизни для нескольких поколений. Её поздравил президент России Владимир Путин, а на сцену один за другим выходили звёзды первой величины, от Шамана и Димы Билана до Льва Лещенко и Валерии, чтобы исполнить её бессмертные хиты. Это не просто день рождения. Это историческое событие.

Кто такая Александра Пахмутова: биография и творческий путь

Её история — это готовый сценарий для вдохновляющего фильма. Александра родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка под Сталинградом. Музыкальный дар проявился невероятно рано: в три года её уже было не оторвать от фортепиано, а в пять она сочинила свою первую пьесу «Петухи поют».

Война резко оборвала беззаботное детство. Девочку вместе с матерью эвакуировали в далёкую Караганду. Но даже там, в суровых условиях, она продолжала учиться музыке. А в 1943 году, в разгар войны, 14-летняя Аля совершила по-настоящему смелый поступок — она отправилась в Москву и поступила в знаменитую Центральную музыкальную школу при консерватории. Это был шаг, определивший всю её жизнь. Позже она блестяще окончила саму Московскую консерваторию и аспирантуру под руководством выдающегося композитора Виссариона Шебалина.

Её карьера уникальна своим размахом. Она с лёгкостью писала и масштабные симфонические произведения, и зажигательные эстрадные хиты, и музыку для детей, и балеты. Её произведения исполняли лучшие оркестры страны, а песни пела вся огромная страна — от школьников до космонавтов.

Сколько лет Александре Пахмутовой в 2025 году

В 2025 году Александре Пахмутовой исполнилось 96 лет. Свой день рождения 9 ноября легендарный композитор отметила с размахом — большим праздничным концертом на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

Александра Пахмутова получила поздравление от Владимира Путина. Фото © РИА Носоти / Кристина Кормилицына

Это событие стало главной культурной новостью дня. С тёплыми словами и личными поздравлениями к Александре Николаевне прямо во время концерта, в прямом эфире обратился президент России Владимир Путин. В ответ композитор, тронутая до глубины души, поблагодарила его и пожелала здоровья, радости и счастья. Этот момент стал символическим, подчеркнув не только государственное признание, но и глубокое человеческое уважение к личности Пахмутовой.

Личная жизнь: Николай Добронравов и семейные традиции

Их творческая судьба неразрывно сплетена с личной, и это одна из самых прекрасных и прочных историй любви в истории отечественной культуры. Весной 1956 года на Всесоюзном радио она познакомилась с поэтом Николаем Добронравовым. Молодых людей познакомил редактор и предложил им работать вместе — так на свет появилась их первая совместная песня «Лодочка моторная».

Этот творческий союз очень быстро перерос в романтический. Всего через несколько месяцев после знакомства, в 1956 году, Александра и Николай поженились. Их брак продлился почти 70 лет — до самой смерти Николая Николаевича в 2023 году — и стал примером невероятной нежности, преданности и совместного служения искусству.

У Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, её мужа, детей не было. Супруги сосредоточились на совместном творчестве и музыкальной работе, а вопросы о потомстве пресекали.

Секрет гармонии: на вопрос о секрете их невероятно крепкого союза Николай Добронравов любил цитировать фразу Антуана де Сент-Экзюпери: «Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении».

Самые известные песни Александры Пахмутовой

Песни Пахмутовой — это не просто хиты, это настоящие символы эпохи, которые до сих пор знают и любят миллионы. Всего она создала более 400 произведений.

Александра Пахмутова — автор множества советских хитов. Фото © РИА «Новости» / Полунин

«Надежда» : гимн оптимизма, который в исполнении Анны Герман стал настоящим хитом для миллионов.

: гимн оптимизма, который в исполнении Анны Герман стал настоящим хитом для миллионов. «Нежность» : любимая песня Юрия Гагарина, шедевр, который заставляет сердца биться трепетнее. Именно она с невероятной силой прозвучала в фильме «Три тополя на Плющихе».

: любимая песня Юрия Гагарина, шедевр, который заставляет сердца биться трепетнее. Именно она с невероятной силой прозвучала в фильме «Три тополя на Плющихе». «Трус не играет в хоккей» : суровый и азартный гимн, без которого невозможно представить советские хоккейные победы.

: суровый и азартный гимн, без которого невозможно представить советские хоккейные победы. «До свиданья, Москва» : прощальная песня Олимпиады-80, под которую весь мир со слезами на глазах провожал в небо олимпийского Мишку.

: прощальная песня Олимпиады-80, под которую весь мир со слезами на глазах провожал в небо олимпийского Мишку. «Беловежская пуща» : удивительно лиричная и глубокая песня-размышление о природе, которую обожала вся страна.

: удивительно лиричная и глубокая песня-размышление о природе, которую обожала вся страна. «Как молоды мы были»: философский гимн ушедшей юности, который с годами только набирает глубину. Наиболее проникновенно его исполнил Александр Градский.

Музыкальное наследие Пахмутовой: как её песни живут сегодня

Наследие Пахмутовой живо как никогда. Её песни продолжают звучать на радио, в концертных залах, их исполняют новые поколения артистов, они находят отклик у молодой аудитории. Мелодии Пахмутовой давно уже живут отдельно от времени. Они стали частью культурного кода нации — их напевают, даже не задумываясь, кто автор. Эти песни — не просто мелодии, это эмоциональные отклики на целую эпоху, которые остаются актуальными и сегодня.

Будут ли концерты Александры Пахмутовой в 2025 году

Да, и главный концерт уже состоялся. Как уже говорилось, 9 ноября 2025 года в Государственном Кремлёвском дворце прошёл грандиозный праздничный концерт, посвящённый 96-летию композитора.

Что касается дальнейших планов, то, согласно информации из близких к композитору источников, состояние здоровья Александры Николаевны позволяет ей планировать выступления. Однако в силу почтенного возраста и необходимости беречь силы график выступлений составляется с осторожностью. Например, ранее она не смогла присутствовать на одном из фестивалей по рекомендации близких. Так что поклонникам стоит следить за анонсами — новые выступления возможны, но каждый из них будет тщательно взвешенным и обдуманным событием.

Награды и признание: Герой Труда РФ, народная артистка СССР

Александра Пахмутова — один из самых титулованных композиторов в истории страны. Её награды — это долгий список высших государственных и профессиональных знаков отличия.

Народная артистка СССР (1984)

Герой Социалистического Труда (1990)

Герой Труда Российской Федерации (2024)

Два ордена Ленина

Орден Святого апостола Андрея Первозванного (2019)

Множество других орденов и государственных премий СССР и России.

Кроме того, её именем названа малая планета № 1889, что говорит о поистине вселенском масштабе её таланта.

Александра Пахмутова и современная эстрада: её отношение к новым исполнителям

Несмотря на свой легендарный статус и возраст, Пахмутова не замкнулась в прошлом. Она продолжает живо интересоваться музыкальной жизнью, в том числе и современными интерпретациями своих песен.

По свидетельствам близких, она чувствует вдохновение, когда молодые артисты берут её мелодии и дарят им новое звучание. Она воспринимает это не как конкуренцию, а как естественное продолжение истории своей музыки, как диалог поколений, который позволяет её творчеству оставаться актуальным и сегодня.

Александра Пахмутова сейчас

Сегодня, в 2025 году, Александра Николаевна живёт в Москве и, несмотря на возраст, находится в активной творческой фазе. Она продолжает работать, участвовать в репетициях, строить новые планы.

По информации из её фонда, здоровье композитора «в порядке», но она, разумеется, бережёт себя и свои силы. Публика видит: даже в 96 лет она сохраняет ясный ум, невероятную волю и продолжает оставаться настоящим символом целой музыкальной эпохи. Её жизнь — это воплощение преданности искусству и пример того, как настоящая музыка способна объединять время, поколения и сердца.

Авторы Андрей Соколов