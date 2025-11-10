Как город помогает молодым предпринимателям столицы Среди молодёжи Москвы растёт популярность предпринимательской деятельности. В Москве активно помогают молодым предпринимателям, предоставляя различные бесплатные меры поддержки для запуска и масштабирования бизнеса. 10 ноября, 18:08 В Москве помогают молодым предпринимателям. Обложка © mos.ru

По данным Федеральной налоговой службы России и столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, более четверти всех индивидуальных предпринимателей в городе — это молодые люди в возрасте до 35 лет. Среди руководителей компаний их доля составляет около 17 процентов.

В числе городских мер поддержки — офлайн- и онлайн-инструменты продвижения проекта «Сделано в Москве», которые помогают повысить узнаваемость локальных брендов в столице. Так, молодые бизнесмены могут представить продукцию своего бренда на выставках, например, на Московской неделе моды или Московской неделе интерьера и дизайна. Разместить товары также можно на полках фирменных магазинов проекта в спальных районах и в арт-павильонах на центральных улицах столицы. Кроме того, молодые люди могут стать героями телевизионных сюжетов на городских каналах и стать героями публикаций в глянцевых изданиях и деловых СМИ. Все эти возможности город предоставляет бесплатно для тех, у кого есть московский ИНН, а также полное или частичное производство на территории столицы.

Среди молодых предпринимателей Анастасия Тулупова, основательница конструкторского бюро сувенирной продукции. Она открыла своё дело в 19 лет. В начале пути вместе с подругой она дома вручную создавала стикеры и открытки. Вырученные средства от первых продаж девушки направили на новый ассортимент товаров: открытки, блокноты и кружки с авторскими иллюстрациями.

Благодаря проекту компания Анастасии осуществила несколько заметных коллабораций. Это, например, коллекция брелоков с героями мультсериала, которая была представлена в арт-павильонах этим летом.

Молодые предприниматели могут представить свои коллекции товаров на центральных улицах города в рамках сезонных проектов.

Предпринимателям также доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях, наружная реклама, а также участие в крупнейших городских маркетах, ярмарках и выставках, интернет-реклама и многое другое.

Авторы Валерия Мишина