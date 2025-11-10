Россия и США
10 ноября, 15:39

Минобрнауки объявило о смене правил приёма в российские вузы с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

С 2026 года российские абитуриенты лишатся возможности направлять документы в университеты через их официальные сайты. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, подача заявлений будет осуществляться исключительно при личном визите в приёмную комиссию или через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».

Преобразования затронут и механизм целевого обучения. В соответствии с утверждаемыми нормами, квотные места будут фиксироваться с детализацией заказчиков, программ подготовки и видов обучения. Неиспользованные в рамках целевого приёма вакансии подлежат перераспределению: первоочерёдное право на них получат абитуриенты из числа участников СВО, и только после этого оставшиеся места будут переданы на общий конкурс.

Для выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании вводятся изменённые правила. Сдача внутренних экзаменов вместо ЕГЭ разрешается исключительно при условии совпадения профиля полученной специальности с направлением подготовки в вузе. Во всех остальных ситуациях абитуриентам необходимо будет предоставить результаты единого государственного экзамена.

Параллельно министерство анонсировало рост бюджетного приёма на инженерно-технические, медицинские и сельскохозяйственные направления подготовки. Также в образовательном ведомстве сообщили о предстоящем расширении перечня специальностей, где физика приобретёт статус обязательного вступительного испытания.

Ранее Life.ru рассказывал, что системный переход российских вузов на обновленную модель высшего образования намечен на 2027 год. Как сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, в министерстве готовятся масштабные изменения, требующие поправок в закон «Об образовании». Проект документов уже подготовлен и находится на этапе закрытого обсуждения, после чего будет представлен публично.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
