Из них бы вышли отличные посудомойки: Почему Потап, Каменских и Лирник теперь поют в кабаках

Потап и Настя: из звёзд — в нью-йоркские пабы
Сценарий Панина**: повторили все
Лирник*: ни своим, ни чужим

После начала СВО за границу сбежали не только российские артисты, но и украинские. Последние — вовсе не потому что поддержали Россию, а из-за того, что здесь зарабатывали и потому оказались в опале. Как они бедуют за границей?

10 ноября, 21:23

За границей у украинских звёзд жизнь складывается скромно.

Потап и Настя: из звёзд — в нью-йоркские пабы

По данным телеграм-канала SHOT, бывшие некогда популярными в России украинские артисты Потап и Настя Каменских выступают в дешёвых пабах в США. Аудиторию семья и авторы легендарной «Чумачечей весны» собирали в Нью-Йорке, Майами, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Концерты проходили в пабах и небольших ресторанчиках. Стоимость билета на такие концерты — около 65 долларов. За концерт они зарабатывают менее 10 тыс. долларов.

Впрочем, артисты выступают не вместе. За последний год Потап выступил шесть раз, а Настя Каменских — всего три. Последний концерт Каменских дала в Северной Каролине, где 31 октября развлекала публику в честь Хэллоуина. Со зрителями она общалась на русском и пела на нём же. Из-за такого «безответственного и непатриотичного» поведения певцов на родине, в Незалежной, вспыхнул скандал. Украинские журналисты поспешили объявить концерты «зашкваром», а Каменских и Потапа — «подчеркнувшими свою позицию и сделавшими свой выбор».

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

— Когда в твоей стране убивают за «мову», ты стоишь в Майями и чешешь о том, что «мова» не важна, а важна любовь. Ты или тупая, или тебе реально всё равно — и это твоя сознательная позиция. И тогда нам понятно, кто ты, — не на шутку раздухарилась одна из известных медиаперсонажей в Незалежной Янина Соколова.

Кто в стране убивает за «мову», журналистка, правда, не пояснила. Впрочем, из обилия на украинских телеграм-каналах видео, сделанных на улицах местных городов, можно понять, что пострадавших там действительно масса. Только не за «мову», а за язык — за русский. Скандал с Каменских и Потапом — очередная и ещё вполне «лайтовая» иллюстрация.

На фоне этого с Каменских даже разорвал рекламный контракт известный в Незалежной ювелирный бренд, благодаря которому певица заработала приличные деньги. Впрочем, некогда знаменитый дуэт на Украине сейчас сам по себе отнюдь не в фаворе. И дело не в способах общения, а по простой причине — артистам не забыли их успех в России.

Не помогли даже антироссийские заявления участников дуэта и многочисленные заявления Потапа, что он уже записался в ВСУ и вот-вот отправится на фронт. После них оба оказались сначала в Испании, а позже, судя по соцсетям, в США: Испания снова и снова доказывает, что это не то место, где можно быть востребованным в качестве артиста.

Отношения внутри пары, похоже, натянутые, оба перестали выкладывать совместные фотографии в соцсетях, зато на своих страницах рекламируют какую-то местную контору по прокату автомобилей. Видимо, деваться друг от друга им некуда — оба живут в съёмном жилье.

Сценарий Панина**: повторили все

Это очень напоминает путь другого, уже российского персонажа — актёра Алексея Панина**, перебравшегося в Америку из той же Испании. Как оказалось, в Торревьехе, где у него была собственная квартира, артист просто проедал заработанные в России деньги — работы в испанском раю для него не нашлось. А в США он, как Потап и Настя, тоже выступает по мелким кабакам, где собираются русскоязычные мигранты.

Алексей Панин**. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeypaninn

Всё это время бывший лауреат Государственной премии Российской Федерации зарабатывает как может, берясь практически за любую медийную работу: участвует «на подпевках» у музыканта Максима Покровского*, рекламировал автопрокаты, мастеров тату-салонов, играл в «Мафию», зарабатывал на интервью с собой у беглых российских журналистов и даже паразитировал на фильмах со своим участием, устраивая их совместные просмотры с желающими. Теперь вот ставит спектакль в дуэте с украинской актрисой.

Лирник*: ни своим, ни чужим

Кстати, в Испании сейчас живёт другой известный украинский артист, некогда популярный в России, — комик Антон Лирник*, участник «Дуэта имени Чехова». В отличие от коллег по сцене уроженец Кировограда (ныне декоммунизированного в Кропивницкий) не стал делать никаких громких заявлений и просто из России сначала перебрался в Турцию, а в 2024 году — в Европу.

Антон Лирник. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

За границу из Москвы Лирник* поехал вслед за своим благодетелем — продюсером Александром Роднянским*, резко раскритиковавшим СВО и демонстративно покинувшим Россию летом 2022 года. Нелюбовь свидомой общественности он получил практически сразу после того, как попросил президента России открыть гуманитарный коридор для украинцев из зоны боевых действий в Волновахе.

Этого оказалось достаточно, чтобы украинские националисты разогнали настоящий шквал ненависти к Лирнику* в соцсетях и СМИ Незалежной. Там его называли предателем, идиотом, «кремлёвским шутом» и припоминали работу в России после Крымской весны и событий в Донбассе.

Жившему до СВО в самом центре Москвы артисту, гонявшему по столице на дорогих «мерседесах», о достатке теперь остаётся только мечтать — с момента своего бегства Лирник* зарабатывает, как и прочие беглые комики, тамадой на свадьбах и стендапами в кабаках, где тусуется русскоязычное население.

При этом всё ещё надеется вернуть на Украине своё доброе имя: рекламируя очередное выступление в соцсетях, он каждый раз подчёркивает, что 20% от выручки пойдёт на нужды Незалежной. Перед подписчиками отчитывается о суммах, которые уже успел отправить на родину. За это, а также за появившиеся русофобские выпады зимой этого года и получил в итоге в России статус иноагента.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. **Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Евгений Кузнецов