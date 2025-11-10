Греф пришёл на встречу с Путиным, надев умное кольцо

Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным с умным кольцом на руке. Его можно рассмотреть на фотографиях, которые опубликовала пресс-служба Кремля.

Сбербанк анонсировал выпуск первого «умного» кольца в декабре прошлого года. Устройство предназначено для мониторинга физиологических параметров, включая качество сна, уровень стресса и активность. Кольцо весит 5 граммов, работает без подзарядки до 7 дней и представлено в нескольких цветах.

Ранее в Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Германом Грефом. В ходе встречи обсуждались текущая деятельность банка, развитие ключевых направлений и реализация стратегических проектов. Особое внимание стороны уделили расширению сервисов для повседневных финансовых операций граждан и бизнеса. Греф сообщил президенту о прогрессе «Сбербанка» в сфере инновационных технологий и развитии систем бесконтактной оплаты, подчеркнув их растущую востребованность у населения.