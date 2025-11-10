Индия закупила миллионы баррелей американской и ближневосточной нефти

Две крупные индийские нефтеперерабатывающие компании осуществили масштабную закупку сырой нефти на спотовых рынках через тендерные процедуры в рамках поиска альтернативы поставкам из РФ. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Согласно полученным данным, корпорация Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти сорта West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби. В свою очередь, компания Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) закупила один миллион баррелей нефти сорта Basra Medium.

Агентство поясняет, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия активно диверсифицируют источники углеводородного сырья после введения американских санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. В связи с этими ограничениями как MRPL, так и HPCL уже приостановили импорт нефти из России.

Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что объёмы экспорта нефти из России снизились в результате введения санкций. Такое заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопросы журналистов о влиянии американских ограничений на поставки нефти из РФ. Республиканец также подтвердил, что Вашингтон стремится к разрешению украинского конфликта.