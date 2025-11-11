Россияне готовы застраховаться от проспанных событий — особенно осенью

Почти каждый второй россиянин (76,3%) говорит, что осенью просыпаться сложнее, чем летом. Это следует из опроса, проведённого экспертами страхового брокера Mains, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru. Более половины (51,9%) встают без радости, а каждый четвёртый (25,2%) откладывает будильник по пять раз. Лишь 22,9% считают себя настоящими «жаворонками».

Проспать важное событие хотя бы раз случалось у 45,8% опрошенных. Чаще всего россияне не успевали на важный звонок или встречу (43,7%), работу или совещание (25,7%) и даже на самолёт или поезд (20,7%). Среди наиболее распространённых последствий — неловкость (32,4%), выговор от работодателя (14,9%) или потеря денег и возможности (12,7%). При этом 40% вспоминают такие случаи с улыбкой — «просто выспался и ни о чём не жалею».

Главные причины осенних проблем с просыпанием — поздний отход ко сну (37%) и апатия или стресс (24,4%). Каждый шестой (17,2%) откровенно говорит: вставать тяжело, когда не хочется идти на работу. Ещё 12,5% винят тёмные утренние часы, а 8,9% — холод и нежелание вылезать из-под одеяла. Почти три четверти участников (73,6%) считают, что короткий световой день хотя бы немного влияет на бодрость. Среди них 34,3% уверены, что «очень сильно».

Что касается потенциальной «страховки от опозданий», 10,4% участников признались, что оформили бы её, если бы она компенсировала реальные потери — например, стоимость билета или сорванную встречу. Ещё 58,1% считают идею забавной, но не стали бы покупать полис, а 31,5% уверены, что и так всегда приходят вовремя.

Среди тех, кто готов платить за «страховку от опозданий», 39,1% готовы потратить до 5 000 рублей в месяц, 33,1% — до 500 рублей, и ещё 27,8% — до 10 000 рублей.

В исследовании приняли участие 1276 человек из 17 крупнейших городов России. Среди опрошенных 60% мужчин и 40% женщин, большинство респондентов — жители Москвы (15,4%), Санкт-Петербурга (8,5%), Новосибирска (8,9%) и Самары (8,8%).

Ноябрь — коварный месяц для фигуры. Холодает, темнеет рано, организм требует калорий и тепла, а мы послушно закармливаем себя пирожками, запиваем горячим какао и удивляемся, откуда взялись лишние килограммы. Диетологи называют это явление «осенней зажировкой» — периодом, когда тело включает режим накопления запасов на зиму, как у наших далёких предков. Life.ru собрал шесть проверенных правил, которые помогут пройти ноябрь без прибавки в весе и сохранить форму до Нового года.