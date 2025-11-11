В Москве с начала года открыли более 60 остановок рядом с важными соцобъектами
Обложка © Mos.ru
В Москве с начала года открыли 64 новые остановки возле учебных заведений, поликлиник, больниц и спорткомплексов. Они также появились рядом со станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Особенно популярными у пассажиров стали остановки «Метро Лианозово», «МЦД Лианозово», «Метро Речной вокзал», «Метро Новые Черёмушки» и «Метро Бибирево».
Все округа столицы получили новые остановки, но больше всего их построили на севере Москвы. Всего же с января 2025 года в городе открыли 85 новых остановочных пунктов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Работа по повышению доступности и комфорта наземного транспорта проводится по поручению мэра Сергея Собянина. Власти принимают решения о новых остановках, ориентируясь на просьбы горожан и появление новых популярных мест.
В этом году службе управления наземным транспортом исполнилось три года. Её сотрудники обслуживают работу всего городского транспорта: контролируют более 900 маршрутов и свыше шести тысяч единиц техники, оперативно меняют расписание и при необходимости направляют дополнительный транспорт.
Ещё одно направление работы — создание выделенных полос. С начала года открыли больше 100 километров таких участков. Специалисты службы также следят, чтобы при строительстве и капитальном ремонте — будь то новые трамвайные линии, развязки, тоннели или дома по программе реновации — транспортное обслуживание москвичей не ухудшалось, а перевозки оставались безопасными и бесперебойными.
Благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» столица обновляет городское хозяйство, в том числе добавляет удобные маршруты и модернизирует подвижной состав. Кроме того, Москва начала развивать Центральный транспортный узел. Он объединит пригородные железнодорожные перевозки для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов страны (Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области). В регионах, которые охватывает ЦТУ, проживает примерно 31 млн человек — то есть около 21% всего населения России.