В Москве с начала года открыли более 60 остановок рядом с важными соцобъектами

В Москве с начала года открыли 64 новые остановки возле учебных заведений, поликлиник, больниц и спорткомплексов. Они также появились рядом со станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Особенно популярными у пассажиров стали остановки «Метро Лианозово», «МЦД Лианозово», «Метро Речной вокзал», «Метро Новые Черёмушки» и «Метро Бибирево».

Все округа столицы получили новые остановки, но больше всего их построили на севере Москвы. Всего же с января 2025 года в городе открыли 85 новых остановочных пунктов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Работа по повышению доступности и комфорта наземного транспорта проводится по поручению мэра Сергея Собянина. Власти принимают решения о новых остановках, ориентируясь на просьбы горожан и появление новых популярных мест.

В этом году службе управления наземным транспортом исполнилось три года. Её сотрудники обслуживают работу всего городского транспорта: контролируют более 900 маршрутов и свыше шести тысяч единиц техники, оперативно меняют расписание и при необходимости направляют дополнительный транспорт.

Ещё одно направление работы — создание выделенных полос. С начала года открыли больше 100 километров таких участков. Специалисты службы также следят, чтобы при строительстве и капитальном ремонте — будь то новые трамвайные линии, развязки, тоннели или дома по программе реновации — транспортное обслуживание москвичей не ухудшалось, а перевозки оставались безопасными и бесперебойными.