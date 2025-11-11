Не в кабинетах, а на полигонах: Почему столичные абитуриенты массово выбирают колледжи права и безопасности

Направления, связанные с безопасностью и правом, оказались в числе лидеров по популярности у абитуриентов московских колледжей в 2025 году. Так, в сентябре почти 1,4 тысячи человек приступили к изучению программы «Правоохранительная деятельность». Эта цифра на треть превышает показатели прошлого года.

Сегодня такие профессии можно получить в столичном Колледже полиции и Юридическом колледже. Основной принцип обучения здесь — ориентация на практику. Более 70% учебного времени курсанты проводят в специализированных лабораториях и на полигонах, где отрабатывают навыки, максимально близкие к реальным условиям службы. Материальную базу постоянно модернизируют: появляются новые стрелковые тиры, криминалистические лаборатории, в том числе с VR-технологиями, площадки для пилотирования дронов, спортивные комплексы и другие объекты. С первых курсов студенты проходят практику в московских подразделениях полиции и посещают ведомственные музеи, что помогает им глубже понять суть будущей профессии.

Более двух тысяч юношей и девушек изучают правоохранительную деятельность в Колледже полиции. В их распоряжении — пять специализированных полигонов, где они учатся программировать и управлять дронами всех типов. Для отработки навигации и разведки используют детальный макет одного из районов Москвы, а ориентироваться на местности помогают коптеры. Основы транспортной безопасности курсанты осваивают на специальном досмотровом полигоне, оснащённом современным оборудованием, таким же, как в реальных аэропортах и на других транспортных объектах. Всего в колледже работает более 20 полигонов и лабораторий для отработки практических навыков полицейских, криминалистов и следователей, а также есть собственный зал судебных заседаний.

Директор Колледжа полиции Сергей Михайлов отметил, что учебное заведение гордится высокой оценкой уровня подготовки своих студентов со стороны работодателей. Выпускники успешно трудоустраиваются в подразделения Главного управления МВД России по Москве, где профессионально растут, строят карьеру и служат на благо столицы. Он также добавил, что колледж активно сотрудничает с ведущими профильными вузами — Московским университетом МВД имени В.Я. Кикотя и Российским государственным университетом правосудия имени В.М. Лебедева, куда могут поступить выпускники.

Фото © Mos.ru

При колледже действуют творческие коллективы: ансамбль барабанщиц «Золотые погоны», рота почётного караула и вокальный ансамбль «Патриот». Также в структуру учреждения входит кадетский корпус — школа-интернат для учеников 7–11-х классов. Здесь же располагается штаб московского отделения «Юнармии».

В Юридическом колледже правоохранительную деятельность изучают более 1,5 тысячи курсантов. Для них оборудовали криминалистический полигон, учебные лаборатории для отработки оперативно-служебных навыков, лазерный стрелковый тир и спортивный комплекс. Параллельно с основной специальностью студенты могут получить дополнительное профессиональное образование и второй диплом в сфере экономики. Ребята занимаются в спортивном клубе «Ратник», участвуют в волонтёрском отряде «Дозор», объединении «Школа юного правоведа», театральной студии «Гениальный сыщик» и группе почётного караула.

Директор Юридического колледжа Георгий Самойлов подчеркнул, что за тридцать лет его учреждение подготовило свыше пяти тысяч высококлассных специалистов. Выпускники работают почти в каждом подразделении правоохранительных органов Москвы, и многие уже заняли руководящие посты. Сочетание современных методик обучения, сильного преподавательского состава, куда входят ветераны силовых структур, и развитой инфраструктуры позволяет выпускникам профессионально нести службу и надёжно защищать безопасность москвичей.

Выпускники успешно строят карьеру в роли полицейских, участковых уполномоченных и специалистов служб безопасности в различных ведомствах. Среди них — Главное управление МВД России по Москве, Федеральная служба судебных приставов, ФСБ России, Росгвардия и компания «Шереметьево Безопасность».