В РФ могут ввести публичный рейтинг работы УК и обязать отчитываться о тратах

В России могут ввести публичный рейтинг работы управляющих компаний, запретив распоряжаться деньгами на благоустройство без согласия жильцов дома. Соответствующую просьбу в Госдуму направило правозащитное движение «Сорок Сороков», документ оказался в распоряжении Life.ru. Новая и доступная в силу закона модель отношений сформулирована на основе защиты прав и законных интересов потребителей и носит название «Безопасное ЖКХ».

Активисты предлагают внести изменения в законодательство Российской Федерации по введению публичного рейтинга для управляющих компаний и открытии для каждого многоквартирного дома отдельного расчётного счёта, распоряжение средств по которому со стороны управляющей компании будет возможно только при согласии представителя многоквартирного дома.

«Такой подход зарождает новое понимание финансового планирования, в том числе и верного применения налогового законодательства, признания средств, собираемых жильцами в ремонтные фонды — целевыми. Обозримая для жителя, через контроль и анализ совместного расчётного счёта, эффективность управляющей компании становится её конкурентным преимуществом и может лечь в основу качественного рейтингования компаний данной сферы», — говорится в обращении.

Предполагается, что повсеместное внедрение такой модели отношений позволит искоренить главный бич жилищно-коммунального рынка, который заключается сегодня не в текущих крышах, грязных подъездах или плохо работающей внутридомовой инженерной системы, а в тотальном нецелевом использовании денежных средств жильцов, перечисляемых в управляющей компании по статье «содержание и ремонт».

Ранее Life.ru рассказал, что в единый платёжный документ запрещено включать услуги, не предусмотренные 154-й статьёй Жилищного кодекса РФ. К необязательным платежам относятся обслуживание домофонов, установка шлагбаумов, страхование жилья, монтаж систем видеонаблюдения и охранных систем, приобретение уборочного инвентаря и моющих средств. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.