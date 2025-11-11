Посол России в Ирландии Юрий Филатов в беседе с газетой «Известия» заявил, что в Дублине полностью осознают все риски, связанные с изъятием российских активов для финансирования Украины.

Официальный Дублин, следуя плану Еврокомиссии, согласился на конфискацию российских активов для финансирования украинской армии. Несмотря на официальные оговорки Ирландии о её участии исключительно в «нелетальной» помощи, это решение было продиктовано квазисолидарностью с антироссийскими силами в Европе. При этом, по словам Филатова, ирландское руководство отдаёт себе отчёт в авантюрности этого шага, который несёт в себе серьёзные финансовые, юридические и репутационно-политические риски.

Посольство РФ предупредило инициаторов этой антироссийской инициативы о последствиях. Это заявление было активно процитировано ирландскими медиа.

Тем временем, страны Европейского союза могут оказаться в непростой финансовой ситуации: если замороженные активы Центрального банка РФ в размере 140 миллиардов евро не удастся использовать для кредита Украине, им придётся выплачивать проценты до 5,6 миллиарда евро ежегодно. Европейская комиссия предупредила, что без согласованного решения по кредитному пакету для Украины выплата процентов станет регулярной и обязательной для государств ЕС.