Названы критерии, по которым банки определяют подозрительные переводы

Финансовые организации при анализе денежных переводов учитывают не только определённые лимиты сумм, но и ряд дополнительных параметров. Об этом агентству «Прайм» сообщила аналитик платформы Банки.ру Эряния Бочкина.

«Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц», — отметила эксперт.

Вместе с тем, на практике кредитные организации учитывают и другие характерные признаки. Даже относительно небольшие суммы могут свидетельствовать о деятельности мошенников или их посредников. Подозрения вызывают многочисленные мелкие входящие и исходящие операции по одному счету, а также отсутствие обычных платежей бытового характера.

Кроме того, важным фактором является количество транзакций и получателей средств. Превышение десяти операций в сутки и пятидесяти в течение месяца становится основанием для повышенного внимания со стороны банка. Аналитик также отметила, что моментальное списание только что поступивших средств может указывать на использование счета в качестве транзитного.

