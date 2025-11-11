Стоимость фьючерса на золото превысила отметку в $4 150 впервые с 24 октября

На Нью-Йоркской товарной бирже Comex зарегистрирован рост котировок золота. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре 2025 года впервые с 24 октября текущего года преодолела планку в 4 150 долларов за тройскую унцию.

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 06:33 по московскому времени стоимость драгоценного металла демонстрировала увеличение на 3,63 процента, достигнув отметки в 4 153,4 доллара. Всего через пять минут, к 06:38 мск, темпы роста немного ускорились до 3,64 процента, а цена составила 4 153,5 доллара за унцию.

Однако к 06:42 по московскому времени динамика котировок изменилась — рост замедлился до 3,55 процента, и стоимость золота стабилизировалась на уровне 4 150,1 доллара за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что российский Минфин с 10 ноября по 4 декабря 2025 года намерен продать иностранную валюту и золото на сумму 2,7 миллиарда рублей. Так, ежедневный объём продаж будет равняться 0,1 миллиарда рублей. Это существенно ниже текущего уровня — в период с 7 октября по 7 ноября ведомство продавало валюту и золото на сумму 13,9 миллиарда рублей при дневном объёме 0,6 млрд. Месяцем ранее данный показатель находился на уровне 1,4 млрд рублей в день.