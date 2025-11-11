Средний срок льготного ипотечного кредитования в августе превысил 27 лет

По данным «Дом.РФ», средний срок льготной ипотеки в августе достиг 27 лет и 4 месяцев. Наиболее популярная «семейная ипотека» выдаётся на 28 лет, при этом переплата по ней даже при ставке 6% превышает сумму кредита более чем в два раза, сообщает газета «Известия».

Средний срок IT-ипотеки в 2025 году достиг 27 лет и 7 месяцев. Хотя формально максимальный срок по этой программе не ограничен, банки редко одобряют кредиты свыше 30 лет. В отличие от неё, для дальневосточной и арктической ипотеки установлен лимит в 20 лет, и её средний срок практически приблизился к этому пределу, составив 19,5 лет.

Более длинные сроки кредитования снижают ежемесячные платежи, помогая заёмщикам соответствовать требованиям банков. Как пояснила эксперт «Банки.ру» Инна Солдатенкова, это выгодно и банкам, поскольку регулятор запрещает выдавать ипотеку при долговой нагрузке свыше 50% от дохода.

В октябре россияне взяли рекордный объём ипотечных кредитов с начала года. Ипотека продемонстрировала самый резкий рост среди всех видов потребительских кредитов, достигнув 484 млрд рублей, что на 21% больше, чем в сентябре. В количественном выражении было одобрено 101,7 тысячи кредитов. Восстановление рынка ипотеки началось ещё в феврале, но только сейчас темпы роста стали по-настоящему высокими.