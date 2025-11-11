Особые уголки для домашних животных появятся в пяти столичных музеях В московских музеях создали специальные места для домашних животных. Они оборудованы удобными лежанками, мисками с водой и едой, лакомствами, игрушками и различными удобствами для питомцев. Всё это делает посещение музеев более комфортным. 11 ноября, 10:14 В столичных музеях появятся уголки для животных. Обложка © mos.ru

Новый проект направлен на создание комфортных условий для посещения музеев с домашними животными. Всё чаще их гостями становятся москвичи с питомцами. Поэтому музеи стараются развивать инфраструктуру в том числе и с вниманием к четвероногим посетителям. В пяти столичных музеях создаются специальные зоны для домашних животных, оборудованные лежанками, мисками для воды, лакомствами и другими удобствами.

В пилотную программу вошли Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Музей Николая Островского, объединение «Выставочные залы Москвы» и Московский государственный музей С.А. Есенина.

Каждый музей определяет собственные правила посещения с животными — они могут включать ограничения по размеру, обязательное использование поводка или переноски, а также особые требования к поведению в экспозиционных залах.

Инициатива стала логичным шагом в развитии пет-френдли городской инфраструктуры. Сегодня москвичи активно проводят время с питомцами не только в парках, скверах и на бульварах, но и в кафе, на фестивалях и городских площадках. К этим местам присоединяются и музеи.

В перспективе к проекту смогут присоединиться и другие музеи столицы. Культура заботы о животных становится частью городской среды. Для этого в Москве ведется большая системная работа. В городе стремительно развивается культура пет-френдли-пространств. Проект с московскими музеями — это шаг к созданию комфортной городской среды, где присутствие питомца становится естественным и уместным.

Ранее в Москве уже реализовывались инициативы, направленные на поддержку горожан с питомцами. Так, в рамках акции «Ночь в музее – 2025» некоторые из подведомственных учреждений Департамента культуры приглашали посетителей вместе с домашними любимцами на свои площадки.

Авторы Валерия Мишина