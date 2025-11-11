В столице создали алгоритмы помощи беременным женщинам и новорождённым в экстренных ситуациях С начала года состоялось более 100 консилиумов, организованных через городской акушерский дистанционный координационный центр (АДКЦ). Это позволило в каждом отдельном случае выработать наиболее эффективную тактику лечения. 11 ноября, 10:31 В столице помогают беременным в сложных ситуациях. Обложка © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В Москве создали эффективную систему для помощи будущим мамам на всех этапах беременности и новорождённым, включая критические ситуации. Врачам доступны цифровые инструменты, которые систематизируют медицинские данные о каждой пациентке и автоматически анализируют риски. В экстренных случаях для оперативной маршрутизации будущих мам и малышей работает АДКЦ, который координирует взаимодействие медучреждений. С начала 2025 года он помог почти тысяче таких пациентов.

Сегодня заботиться о москвичках помогают цифровые сервисы ЕМИАС. Например, запущенный «Регистр беременных» автоматически собирает ключевую информацию о пациентах и отображает возможные риски развития патологий во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы системы, учитывая возраст, анамнез, результаты анализов и благодаря этому сервис вовремя обращает внимание врачей на тех, кто нуждается в особом внимании.

Когда в роддоме, женской консультации или центре женского здоровья специалисты встречаются с опасным осложнением во время беременности, то врачи незамедлительно связываются с АДКЦ. Дежурный координатор в режиме реального времени собирает медицинские сведения о пациентке и оперативно направляет её в профильное учреждение. Для любой сложной ситуации в центре отработан механизм быстрого реагирования. Также специалисты центра при необходимости собирают консилиумы с участием специалистов разных профилей. С начала года их состоялось более 100, что позволило в каждом отдельном случае выработать наиболее эффективную тактику лечения.

АДКЦ помогает женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, а также их малышам при любом опасном случае, получая оперативную информацию от всех медицинских учреждений столицы. Благодаря развитию телемедицинских технологий, единому цифровому контуру московского здравоохранения центр обеспечивает эффективную маршрутизацию пациенток. Городской междисциплинарный дистанционный консилиум — ключевой элемент этой системы. На видеосвязь одновременно выходят лечащие врачи на месте и специалисты различных профилей из других учреждений.

Они в онлайн-режиме изучают медицинские документы, результаты УЗИ и кардиотокографии, коллегиально анализируют ситуацию и вырабатывают план действий. Если существует угроза жизни пациентки или ребёнка, то консилиум проведут в течение первых двух часов с момента поступления запроса. После консилиума координатор АДКЦ при необходимости продолжает динамически контролировать состояние пациентки, проверяя, как выполняется выработанный план лечения и не требуется ли дополнительная помощь. При необходимости центр также координирует быстрый перевод матери или новорождённого в профильное медицинское учреждение.

В новом стандарте акушерско-гинекологической помощи в Москве утвердили первый клиентский путь для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Программа рассчитана на 12 месяцев, в неё входит комплекс исследований и лечение для пациентов с диагнозом «бесплодие». Реализация проходит на базе новых центров женского здоровья. Также продолжает работу проект «Стану мамой», который позволяет москвичкам бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, чтобы оценить свою способность к зачатию.

Авторы Валерия Мишина