Два землетрясения произошли между Сочи и Туапсе

Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в Черноморском регионе. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, первый толчок магнитудой 3,3 был зарегистрирован 10 ноября в 18:53. Спустя всего 12 минут, в 19:05, последовал второй с магнитудой 3,2.

По данным центра, эпицентр находился на суше на глубине 5 километров. Подземные толчки ощущались на расстоянии 51 км от Сочи и в 7 км от Лазаревского. По информации других мониторинговых сайтов, сейсмособытие было зафиксировано в 26 км к северо-западу от Туапсе.

Кавказский регион, включая Черноморское побережье, является сейсмически активной зоной. Однако для района Сочи-Туапсе толчки магнитудой 3-4 — не редкость, но и не повседневность. По данным сейсмологов, подобные события фиксируются несколько раз в год. Особенность нынешнего случая — в их парном характере с минимальным перерывом.

Указанная глубина всего в 5 километров является малой. Это означает, что энергия землетрясения высвобождается ближе к поверхности. Именно поэтому такие толчки, даже при невысокой магнитуде, могут ощущаться более явственно, как четкие, точечные толчки, в отличие от глубоких, которые «размазываются» по большой территории.