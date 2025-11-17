День рождения Деда Мороза 2025: где его поздравить и секрет письма для гарантированного ответа Оглавление Почему день рождения Деда Мороза 18 ноября Сколько лет Деду Морозу Что делают в день рождения Деда Мороза Как красиво написать письмо Деду Морозу Куда отправить письмо Деду Морозу Почему день рождения Деда Мороза — 18 ноября? Когда родился настоящий Дед Мороз, сколько ему лет и как красиво и правильно написать ему письмо — читайте подробнее в материале Life.ru. 16 ноября, 22:15 День рождения Деда Мороза — как написать ему письмо. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

18 ноября — день рождения Деда Мороза в России. В 2025 году эта дата выпадает на вторник. Официальный день рождения Деда Мороза впервые отметили в 2005 году в Великом Устюге. Дату предложили сами дети, и выбор был не случайным. Почему — расскажем ниже.

Прообраз Деда Мороза существовал ещё в славянской мифологии: мороз почитался как одна из стихий и представлялся седовласым взрослым мужчиной с бородой. Известные черты зимнего волшебника Дед Мороз обретает в середине XIX века — тогда его величают Трескуном, Морозом Ивановичем, Морозом Ёлкичем, Морозко. Своё актуальное имя Дед Мороз получает только в начале XX века, становясь символом Рождества и Нового года. А в популярную культуру в нашей стране он прочно вошёл после 30-х годов прошлого века, когда с реабилитацией новогодних ёлок после запрета и появились наши любимые традиции.

Письмо Деду Морозу обычно пишут в начале декабря, чтобы успеть получить ответ до Нового года. А отправлять послание лучше 4 декабря — в день заказа подарков и написания писем Деду Морозу.

Почему день рождения Деда Мороза 18 ноября

День рождения Деда Мороза — почему именно 18 ноября. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Итак, а почему же день рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября? Дата выбрана не случайно: считается, что именно в этот день на родине Деда Мороза — в Великом Устюге в Вологодской области — наступает настоящая зима и ударяют первые морозы.

Сколько лет Деду Морозу

Резонно будет задать вопрос, сколько же лет нашему персонажу. Так вот, дело в том, что точный возраст Деда Мороза неизвестен. Но есть несколько версий, как определять возраст этого сказочного персонажа:

Согласно древним преданиям, прообразом Деда Мороза был дух холода — Морозко. Таким образом, возраст Деда Мороза исчисляется веками, если не тысячелетиями. Но по официальной версии, которая появилась в XX веке, Деду Морозу около 2000 лет. Считается, что он родился в тот момент, когда на землю спустился первый снег. А современный образ Деда Мороза сформировался в конце XIX века, когда он стал символом Нового года и Рождества. Поэтому можно сказать, что его «современный возраст» составляет примерно 150 лет.

Что делают в день рождения Деда Мороза

А вот и некоторые традиции празднования дня рождения Деда Мороза. Так, в городах, где расположены резиденции волшебника, работает специальная почта — туда можно опустить письма и поздравления.

Ежегодно в честь дня рождения Деду Морозу дарят новую шубу, шапку и варежки, украшенные вышивкой. В некоторых семьях устраиваются «морозные» вечера, когда дети и взрослые могут наряжаться в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, петь новогодние песни, рассказывать стихи.

Как красиво написать письмо Деду Морозу

Как написать и украсить письмо Деду Морозу. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Традиция писать письма Деду Морозу имеет несколько версий происхождения. По одной из версий, за основу идеи взяли славянский обряд. В ночь перед Рождеством люди записывали заветные желания на бумаге, которую затем сжигали, чтобы всё непременно осуществилось.

По другой версии, традиция пришла из США. В 1881 году в одном из журналов напечатали картинку: Санта-Клаус, читающий детские письма. Исследователи считают, что именно это изображение дало старт написанию писем главному волшебнику.

Но изначально было по-другому: Санта писал детям письма, а не наоборот. Однако в конце XIX века фокус праздника сместился на подарки — и переписка с рождественским волшебником превратилась в список пожеланий. Возможно, именно в этот момент традиция попала в Россию.

Письмо Деду Морозу пишется в свободной форме, но лучше придерживаться определённой структуры. Послание не должно включать только просьбу об исполнении желания. Его можно начать с фразы «Дорогой Дедушка Мороз!» или «Уважаемый Дед Мороз!». Также можно поздравить волшебника с наступающим Новым годом.

Далее пусть ребёнок укажет имя, возраст и место проживания. Можно перечислить членов семьи и домашних животных, написать о мечтах, интересах и увлечениях, рассказать, каким был уходящий год: что важного произошло, какими поступками можно гордиться. А потом описать, что бы хотелось получить на Новый год. Это может быть как игрушка, так и что-то более серьёзное, например, помощь в учёбе или здоровье для близких. Обязательно нужно поблагодарить Деда Мороза за внимание и подарки и вежливо закончить письмо.

Письмо Деду Морозу можно красиво оформить, используя разные элементы: бумагу, наклейки, рисунки и декор конверта. Важно, чтобы послание было уникальным и запоминающимся. Можно выбрать бумагу с блёстками или мраморную для создания эффекта холода, украсить лист новогодними орнаментами в виде елей, снеговиков, снежинок, ёлочных игрушек и других символов торжества.

Также при письме можно использовать цветные ручки или фломастеры для создания праздничного настроения. А по краям бумаги нарисовать узоры — из звёзд, ёлок или морозных завитков.

К конверту можно приклеить снежинки, нарисовать новогоднюю ёлку, гирлянды, конфетки и другие символы праздника. А в сам конверт можно вложить рисунки или бумажные сердечки, которые будут выглядеть как волшебные дополнения к письму.

Куда отправить письмо Деду Морозу

Где Дед Мороз принимает письма и когда прочитает письмо. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Адрес главного Деда Мороза страны — 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Для письма можно выбрать обычный почтовый или маркированный конверт, в некоторых отделениях продаются специальные праздничные конверты с уже напечатанным адресом.

Но главный зимний волшебник может получить ваше письмо и в Москве. Его столичная усадьба — 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д. Необходимо указать имя отправителя и обратный адрес для получения ответа. Также у Деда Мороза есть резиденция и на Алтае — 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 17.

Когда Дед Мороз ответит на письмо. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Чтобы письмо дошло в срок, лучше всего отправить его до середины декабря. Приблизительные сроки доставки можно уточнить на сайте Почты России.

Если предпочитаете отправить письмо через Интернет, то можно его написать на сайте московской усадьбы Деда Мороза. Там есть специальная форма для отправки письма, к нему можно прикрепить рисунок. Нужно указать свой адрес электронной почты и прикрепить файл с письмом или написать текст в предложенной форме. Также есть сайт «Почта Мороза» — там нужно написать своё имя, выбрать пол, указать город проживания и в отдельном поле составить текст письма, а затем отправить его.

В любом случае обязательно нужно указать обратный адрес, чтобы Дед Мороз мог прислать ответ. Пусть сбудутся все ваши мечты!

Авторы Софья Бух