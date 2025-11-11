С Марса везут? Россиянке пришла квитанция на 11,5 млн рублей за воду в пустой квартире

Жительницу Амурской области шокировал счёт из ЖКХ в пустой квартире на 11,5 миллиона рублей. Вину за ошибку признали местные коммунальщики, сообщил представитель жилинспекции Евгений Козуб.

После переезда в Ярославль девушка не переставала вносить платежи за коммунальные услуги за своей квартирой в Тамбовке. Неожиданностью стала квитанция за октябрь, в которой была указана фантастическая сумма в более чем 11,5 миллионов рублей за холодную воду. Девушка поделилась шоком в соцсетях и предположила, что воду ей везут с Марса.

«Согласно информации, представленной ООО «Тамбовские коммунальные системы» из-за некорректной загрузки показаний приборов учета, произошёл сбой в работе программы, в следствие чего были произведены неверные начисления. При обнаружении ошибки в расчётах, показания были исправлены, произведён новый расчёт», — сообщил Козуб TACC.

